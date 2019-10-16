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Звезда «Интернов» призналась, на что ей пришлось пойти ради съемок в постельных сценах
Известная российская актриса Кристина Асмус, которая якобы разводится с Гариком Харламовым, рассказала, на что ей пришлось пойти ради съемок в постельных сценах в фильме «Текст». На днях состоялась премьера картины с откровенными сценами Асмус. Именно из-за них якобы возник разлад в семье актрисы. Гарику категорически не нравилось то, что жена полностью раздевается на площадке.
На премьере Асмус, в элегантном черном платье, появилась без мужа. Она заверила, что в их семье все хорошо, просто у Гарика свой график выступлений. Также Кристина призналась, что откровенную сцену сняли с одного дубля. А чтобы все выглядело в кадре идеально, актриса голодала три недели, позволяя себе только чашку кофе и одно яблоко в сутки.
«Не было скованности от камеры, от съемочной группы. И у меня впервые в фильме постельная сцена. До этого у меня такого не было. Мы ее сняли в один дубль. И получилось то, что мы все увидели», — довольно сдержанно комментировала Кристина новую роль на премьере «Текста».
Актриса призналась, что на самом деле она склонна к полноте, поэтому вынуждена строго ограничивать себя в еде.
«Я люблю поесть, но позволяю себе это крайне редко. Склонна к полноте, поэтому постоянно голодаю. А комфортно мне именно в весе 45−46 кг. Я поправляюсь, даже когда просто смотрю на еду. Причем настолько моментально, что если я себя отпущу, то составлю гармоничную пару своему мужу за месяц. Поэтому я изнуряю себя адскими голодными диетами. Расшифровываю — перед съемками или спектаклями в белье, обтягивающей или короткой одежде я не ем несколько дней. Состояния у меня два — либо тотальный голод, либо неприличное обжорство. Ну не люблю я полумеры», — призналась актриса.
Напомним, ранее Кристина Асмус опровергла слухи о разводе с Харламовым, заявив, что они никогда не носили обручальные кольца.
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