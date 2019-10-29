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С анекдотами, стихами и Сенцовым: Саакашвили показал, как отметил новоселье в Одессе (видео)

21:43 29 октября 2019 83
Саакашвили и Сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили рассказал о своем новоселье в Одессе. В этом году он вернулся в Украину. О радостном событии в своей жизни политический деятель сообщил в Facebook.

По словам Михеила Саакашвили, он праздновал новоселье вместе с друзьями: Олег Филимонов рассказывал анекдоты, Валерий Хаит читал стихи Пастернака о Грузии. На новоселье также был Олег Сенцов, который является для Михеила Саакашвили эталоном украинского гражданина.

«Что еще нужно для счастья: теплая домашняя обстановка, друзья, хорошее вино и очень интересный разговор», — подвел итог праздника Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Михеил Саакашвили решил уехать из Украины в родную Грузию. При этом он не боится уголовного преследования.

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