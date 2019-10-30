Происшествия

В центре Киева BMW влетела в столб и сгорела: эксклюзивные фото с места аварии

Поздно вечером во вторник, 29 октября, в районе Воздухофлотского моста в Киеве произошло серьезное ДТП, вследствие которого престижная BMW сгорела дотла.

Фотокорреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте событий.

Уточняется, что авто двигалось по улице Борщаговской в сторону проспекта Победы. Проследовав под мостом водитель полностью утратил контроль за машиной и она помчала на опору.

После столкновения вспыхнул пожар. На помощь пришли проезжающие мимо водители, которые успели вытащить рулевого из салона. Также граждане пытались потушить пожар, однако автомобильные огнетушители не помогли. Пламя потушили прибывшие на место событий пожарные.

Примечательно, что BMW была довольно редкой четвертой серии. Авто восстановлению не подлежит. Неизвестно в какой рубашке родился 30 летний водитель, но ему здорово повезло — он выжил после такого наезда, и госпитализирован с множественными ушибами и переломом костей ноги.

Машина зарегистрирована в Полтавской области. Если водитель проживает там, то не исключено, что он плохо знал дорогу. Но куда так спешить?

Как сообщали «ФАКТЫ», во вторник в Васильковском районе Киевской области подросток на внедорожнике устроил смертельное ДТП.

Фото Василия Тальского, ФАКТЫ

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