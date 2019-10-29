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Под Киевом подросток устроил смертельное ДТП с переворотом: первые подробности и видео
В Васильковском районе Киевской области погиб несовершеннолетний парень, управлявший внедорожником. Ранее под Киевом на Одесской трассе в ДТП погиб пешеход, перебегавший дорогу в неразрешенном месте.
Видео с места смертельной ДТП в Васильковском районе обнародовала полиция Киевской области. Обстоятельства этого чрезвычайного происшествия устанавливают правоохранители. На данный момент известно лишь то, что водитель не справился с управлением. Позже в полиции уточнили, что погибшему — 14 лет. Парень взял машину у отца и отправился кататься вместе с троими друзьями 14 и 15 лет. Сейчас пассажиры с травмами находятся в больнице. ДТП произошла в селе Крячки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на перекрестке улицы Маяковского и бульвара Перова столкнулись «скорая» с пациентом и автомобиль Peugeot. В результате ДТП авто медиков перевернулось, погибли водитель «скорой» и девушка-фельдшер.
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