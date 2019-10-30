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Происшествия

Боевики устроили новые провокации: что происходит на Донбассе после разведения сил в Золотом

7:45 30 октября 2019 215
военный
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 29 октября, после того, как было начато отведение войск в районе Золотого на Луганщине, незаконные вооруженные формирования под руководством российских кураторов 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, противник обстреливал позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Под огонь попали опорные пункты ВСУ в районе Богдановки, Авдеевки, Красногоровки, Водяного, Луганского, Крымского. О ситуации в районе Золотого, где проходит разведение сил и средств, в штабе ООС ничего не сообщили.

Напомним, прошлой ночью боевики обстреляли добровольцев, которые занимают позиции в Золотом. По официальным данным, Золотое-4, которое находится за пределами участка разведения, было обстреляно боевиками из автоматических гранатометов, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. После обстрела представители добровольцев заявили, что не покинут город.

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