Украина

Разведение сил в Золотом: где это на карте

Во вторник, 29 октября, в городе Золотое, который находится в Луганской области, в 12:00 началось разведение сил и средств. Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает в Facebook.

Золотое — небольшой город, который расположен в Попаснянском районе. Он находится на реке Камышеваха. Через город проходит железнодорожная линия Дебальцево — Купянск.

Ранее сообщалось, что прошлой ночью боевики обстреляли добровольцев, которые занимают позиции в Золотом. Информация об обстрелах подтверждена также штабом операции Объединенных сил. По официальным данным, Золотое-4, которое находится за пределами участка разведения, было обстреляно боевиками из автоматических гранатометов, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. После обстрела представители добровольцев заявили, что не покинут город.

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