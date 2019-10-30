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Урезают зарплаты и агитируют ехать в Якутию: что происходит на оккупированном Донбассе
О том, что происходит в так называемой «ДНР», «ФАКТАМ» на условиях анонимности рассказал житель Донецка. По его словам, жизнь в недореспублике с каждым днем становится все хуже и хуже.
«4 ноября у нас снова „государственный“ праздник — день народного единства, общий выходной. Учителям, медикам сделали „подарок“: урезали зарплату. В Донецке начинается ропот. Пока очень тихий», — сказал собеседник.
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«Общался с родственниками из Снежного, Шахтерска, Тореза. У них власти говорят: «Надо потерпеть, война идет!» А шахтерам выплатили по 25 процентов зарплаты, в том числе и работникам Зуевской ТЭС, и «дырочникам». Горняков активно агитируют ехать в Якутию, обещают официальное оформление и прочие льготы… С «Шахтерской-Глубокой» (крупная шахта в Шахтерске. — Авт.) за месяц уволилось 200 человек! Очень много колбасных предприятий развелось, делают от самых дешевых сортов до больше чем за 1000 рублей за килограмм. Торговли на рынке нет, все продавцы «плачут, но продолжают торговать», — описал реалии «ДНР» дончанин.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в оккупированных районах Донецкой области отменили шесть пригородных поездов.
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Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!