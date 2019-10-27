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Мясной Ильич: открытие магазина в Донецке вызвало насмешки в сети (фото)
В оккупированном Донецке на проспекте Ильича открыли мясной магазин под названием «Ильич». Об этом сообщил журналист и блогер Денис Казанский.
В соцсети сразу же отреагировали на такой креатив от «властей ДНР».
Пользователи вспомнили строки из песен и стихов о Ленине. Кто-то задал саркастический вопрос, откуда привозят продукцию, намекая на мавзолей.
Владислав Гриненко, в частности, вспомнил анекдот и оставил такой пост: «Бл…,.они рождены, чтобы сказку сделать былью. Вспомнился старый советский анекдот: «К 100 — тию Ильича, советская парфюмерная промышленность выпустила духи «Дух Ильича». А мебельная трехспальную кровать «Ленин с нами».
Наталья Романова считает, что коль такое название, то «нужно было и павильон в виде мавзолея сделать».
Иван Кинчур отмечает, что «смешно, хотя… одновременно почему-то очень грустно».
За время «русского мира» Донецк уверенно продолжает деградировать. В нем уже нет той культурной жизни, которая была раньше. В концертном зале филармонии «власти» открыли точку по продаже алкоголя. Люди беднеют. Из-за дорогих продуктов, детей в детсадах кормят, в основном, кашей и хлебом. Все больше малоимущих дончан приходят за бесплатной едой.
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