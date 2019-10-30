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Украина

Перед разведением войск боевики обстреляли дома мирных жителей в Золотом (фото)

9:03 30 октября 2019 177
Обстрел домов в Золотом-4
Инф. «ФАКТОВ»

Накануне разведения войск в районе Золотого-4 (Луганская область), которое началось в полдень, 29 октября, боевики из стрелкового оружия обстреляли дома мирных жителей.

Как сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), обстрелы из стрелкового оружия в направлении населенного пункта велись вечером в понедельник, 28 октября, с 20:45 до 21:25 и с 21:53 до 22:40.

Прибыв на место обстрела, мобильная наблюдательный группа обнаружила повреждения домов на улицах Ореховой, 25, и Довженко, 28. По домам вели огонь из оружия калибром 7,62 мм. «Обстрелы были 28.10.2019, а схему составлен 29.10.2019, поэтому в заголовке схемы стоит 29.10.2019», — пояснили в СЦКК.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее в штабе ООС заявляли, что зеркальное разведение сил «стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели», и что начало разведение сил и средств было подтверждено наблюдателями СММ ОБСЕ.

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