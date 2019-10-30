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В Мариуполе массово отравились студенты из организации, которая выступала перед Зеленским
Студенты из Украинской Академии лидерства с диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы в инфекционное отделение Мариупольской больницы. Об этом 30 октября сообщили в ГСЧС. Ранее стало известно о массовом заболевании вирусной инфекцией школьников в Одесской области.
Уточняется, что в больницу Мариуполя попали 16 человек.
«30 октября в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Мариупольской больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 16 студентов Украинской Академии лидерства», — говорится в сообщении.
Как сообщает УНН, эта группа делала презентацию проектов, в частности, для президента Украины Владимира Зеленского, на форуме в Мариуполе.
Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Как сообщали «ФАКТЫ», президента Зеленского в Мариуполе ожидало сразу несколько митингов и пикетов, на которых люди протестовали против плохой экологии, продажи земли, разведения войск на Донбассе.
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