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Происшествия

В Мариуполе массово отравились студенты из организации, которая выступала перед Зеленским

9:14 30 октября 2019 313
скорая
Инф. «ФАКТОВ»

Студенты из Украинской Академии лидерства с диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы в инфекционное отделение Мариупольской больницы. Об этом 30 октября сообщили в ГСЧС. Ранее стало известно о массовом заболевании вирусной инфекцией школьников в Одесской области.

Уточняется, что в больницу Мариуполя попали 16 человек.

«30 октября в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Мариупольской больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 16 студентов Украинской Академии лидерства», — говорится в сообщении.

Как сообщает УНН, эта группа делала презентацию проектов, в частности, для президента Украины Владимира Зеленского, на форуме в Мариуполе.

Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщали «ФАКТЫ», президента Зеленского в Мариуполе ожидало сразу несколько митингов и пикетов, на которых люди протестовали против плохой экологии, продажи земли, разведения войск на Донбассе.

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