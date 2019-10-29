Украина

После отвода "грады" долетят сюда: как в Мариуполе встретили Зеленского (видео)

29 октября президент Зеленский прибыл в Мариуполь, где проходит инвестиционный форум. Как сообщает местный сайт 0629, главу государства ожидало сразу несколько митингов и пикетов: против плохой экологии (горожане принесли к месту проведения мероприятия розовый гроб с надписью «Экология»), еще стоят люди с плакатами «Я ФОП, а не ЛОХ!», есть активисты, выступающие против продажи земли.

Группа граждан, возражающая против отвода войск, держит зеленый баннер: «После отвода „грады“ долетят сюда!»

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Еще неизвестные активисты растянули банер, где написано: «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!» Среди активистов замечен лидер мариупольской ячейки Национального корпуса Антон Требухов.

Мариуполь встречает Зеленского pic.twitter.com/ZJ2Uj6IMFt — Так себе слуга (@ZeUkraine) October 29, 2019

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Золотом на Луганщине боевики «ЛНР» обстреляли украинских добровольцев, которые организовали блокпост и протестуют против разведения войск.

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