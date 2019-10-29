24.87 / 25.15 27.48 / 27.90
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

После отвода "грады" долетят сюда: как в Мариуполе встретили Зеленского (видео)

11:58 29 октября 2019 303
акция в Мариуполе
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

29 октября президент Зеленский прибыл в Мариуполь, где проходит инвестиционный форум. Как сообщает местный сайт 0629, главу государства ожидало сразу несколько митингов и пикетов: против плохой экологии (горожане принесли к месту проведения мероприятия розовый гроб с надписью «Экология»), еще стоят люди с плакатами «Я ФОП, а не ЛОХ!», есть активисты, выступающие против продажи земли.

Группа граждан, возражающая против отвода войск, держит зеленый баннер: «После отвода „грады“ долетят сюда!»

Читайте также: «Слуги народа» закатили очередной скандал в Раде из-за слов Федины в адрес Зеленского

Еще неизвестные активисты растянули банер, где написано: «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!» Среди активистов замечен лидер мариупольской ячейки Национального корпуса Антон Требухов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Золотом на Луганщине боевики «ЛНР» обстреляли украинских добровольцев, которые организовали блокпост и протестуют против разведения войск.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсии

Пенсию пересмотрят три раза: стало известно, кому увеличат выплаты в 2020 году

Сваты

«Валюха» из «Сватов» — плохой пример для ребенка? Стало известно о странном образе жизни дочери актрисы

Андрей Малахов

Андрей Малахов угодил в секс-скандал

Семен Альтман

Бывший помощник Блохина уволен из сборной, провалившей отбор к Евро-2020

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер