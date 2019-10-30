У Рики Мартина родился четвертый ребенок: в сети появились фото

Шоу-бизнес

Во вторник, 29 октября, известный певец Рики Мартин сообщил о прибавлении в своем семействе. У 47-летнего обладателя семи премий «Грэмми» родился четвертый ребенок. Мальчика назвали Ренном.

Рики разместил на своей страничке в Instagram фото новорожденного и написал: «Наш сын Ренн Мартин-Йосеф родился». Как и со старшими детьми, Мартин воспользовался услугами суррогатной матери. Братья-близнецы Валентино и Маттео появились на свет 6 августа 2008 года. Дочь Люсия — 31 декабря 2018 года.

Рики Мартин не скрывает своей сексуальной ориентации. О том, что он гомосексуалист, певец открыто заявил в марте 2010 года. До этого он более 10 лет находился в отношениях с мексиканской телеведущей Ребеккой де Альба. Поклонники не могли понять, почему пара не спешит с законным браком. Появление на свет близнецов, рожденных суррогатной матерью, породило слухи, которые Мартин решил откровенно прокомментировать.

В апреле 2016 года Рики познакомился с художником Джваном Йосефом. Спустя полгода они объявили о помолвке. В январе 2018 года Мартин и Йосеф заключили официальный брак. Певец не раз заявлял, что мечтает о большой семье «с кучей детей».

Рики Мартин с Джваном Йосефом и сыновьями

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что российский певец Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери. Дочку Анну артисту родила суррогатная мать. Лазарев также воспитывает пятилетнего сына Никиту. Присматривать за детьми ему помогают мама и няни.

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