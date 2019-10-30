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Кривонос рассказал, когда ВСУ смогут рассчитывать на ракетные комплексы "Ольха" и "Нептун"
Информация о том, когда прошедшие ряд испытаний ракетные комплексы «Ольха» и «Нептун» появятся у ВСУ, появится к концу текущего года.
Об этом в интервью «Апострофу» заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. «Исходя из программы разработки и проведения испытаний, ответ на это можно дать к концу этого года», — отметил он и добавил, что ракетные комплексы быстро не создаются.
«Даже в СССР при испытаниях РСЗО „Смерч“ (на его основе был создан комплекс „Ольха“) было произведено более 1500 пусков. У нас нет таких широких возможностей, поэтому мы стараемся совершать как можно меньше ошибок», — добавил Сергей Кривонос.
По его словам, сейчас принята на вооружение «Ольха» с дальностью действия до 70 км и проводятся испытания модернизированной ракеты «Ольха-М» с дальностью действия до 130 км. Также в Украине идут испытания украинского комплекса крылатых ракет «Нептун».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», завершение всех этапов испытаний нового ракетного комплекса «Нептун» запланировано на первый квартал 2020 года.
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