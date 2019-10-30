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Придумали машину времени? На родине Сергея Притулы нашли нереально дешевое кафе (фото)
Журналист Александр Рудоманов, который до начала работы в «Укрзалізнице» называл себя «главным пассажиром», во время поездки в Тернопольскую область обнаружил, что в родном городе известного телеведущего Сергея Притулы — Збараже — изобрели «машину времени».
В качестве доказательства он выложил на своей страничке в соцсетях фотографии меню с низкими ценами: «Кажется, в Збараже изобрели машину времени в кафе. В кафе „Вікторія“, что напротив костела».
Так, в заведении солянка стоит 30 гривен, грибная юшка — 14 гривен, а украинский борщ — 12 гривен. Порция дерунов под грибным соусом — 17 гривен, а пельменей с маслом — 20 гривен.
Куриная отбивная обойдется в 23 гривни (за 100 грамм), тушеная печенка — в 19 гривен (за 100 грамм), хек — от 17 до 20 гривен (за 100 грамм).
Гарниры — в диапазоне от 12 до 21 гривни. Самые дорогие — плов с мясом и молодая картошка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Рудоманов сообщил о ребенке, которого заметил ночующим с бомжами на вокзале в Ровно.
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