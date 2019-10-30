24.81 / 25.07 27.46 / 27.87
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Придумали машину времени? На родине Сергея Притулы нашли нереально дешевое кафе (фото)

1:12 31 октября 2019 15
Збараж
Инф. «ФАКТОВ»

Журналист Александр Рудоманов, который до начала работы в «Укрзалізнице» называл себя «главным пассажиром», во время поездки в Тернопольскую область обнаружил, что в родном городе известного телеведущего Сергея Притулы — Збараже — изобрели «машину времени».

В качестве доказательства он выложил на своей страничке в соцсетях фотографии меню с низкими ценами: «Кажется, в Збараже изобрели машину времени в кафе. В кафе „Вікторія“, что напротив костела».

Так, в заведении солянка стоит 30 гривен, грибная юшка — 14 гривен, а украинский борщ — 12 гривен. Порция дерунов под грибным соусом — 17 гривен, а пельменей с маслом — 20 гривен.

Куриная отбивная обойдется в 23 гривни (за 100 грамм), тушеная печенка — в 19 гривен (за 100 грамм), хек — от 17 до 20 гривен (за 100 грамм).

Гарниры — в диапазоне от 12 до 21 гривни. Самые дорогие — плов с мясом и молодая картошка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Рудоманов сообщил о ребенке, которого заметил ночующим с бомжами на вокзале в Ровно.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

человек

Лежал без сознания: в Киеве посреди улицы изнасиловали мужчину

Лидия Вележева

"Я — актриса, а вы — плебеи": российская звезда устроила дебош на борту самолета

Кристина Асмус

В сеть попало откровенное видео с голой Кристиной Асмус (видео 18+)

Пенсия в Украине

Пенсия под угрозой: инициативы «слуг народа» оставят украинцев без выплат

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер