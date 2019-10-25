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Общество и люди

В Ровно малолетний ребенок ночевал с бомжами на вокзале: сеть вскипела из-за бездействия полиции

15:10 25 октября 2019 245
Вокзал в Ровно
Инф. «ФАКТОВ»

Маленький ребенок был замечен на железнодорожном вокзале областного центра, где он ночевал в компании бомжей. Если не обращать внимания на ситуацию, может произойти трагедия. Фото с вокзала журналист «Левого берега» Александр Рудоманов опубликовал в Facebook.

«Патрульная полиция Ровенской области, Полиция Ровенской области, Ювенальная Полиция Украины, это у вас в норме, что малолетний ребенок ночует с асоциальными элементами на вокзале Ровно, а после вызова по „102“, ребенок продолжает быть с ними, но теперь на привокзальной площади?» — написал Александр Рудоманов.

Ранее сообщалось, что в киевской школе 12-летняя девочка выпрыгнула из окна с четвертого этажа. Причиной такого поступка семиклассницы стал развод родителей.

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