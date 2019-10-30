Происшествия

В Киеве у маршрутки задняя ось отвалилась на ходу и протаранила авто: в сеть выложили яркие фото

В Киеве на Героев Сталинграда у маршрутного такси прямо на ходу отвалилась задняя ось. Ранее в Николаеве у КамАЗа отвалилось колесо и травмировало пенсионера.

Фото с места происшествия в сеть выложил ресурс «Киев Оперативный». Сообщается, что одна из полуосей прокатилась через дорогу, пробила ограждение и влетела в автомобиль, стоявший на парковке. Дата ЧП на Героев Сталинграда не уточняется.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Житомире у маршрутки прямо на ходу отвалились два колеса, одно из которых врезалось в припаркованный легковой автомобиль. За вторым «убежавшим» колесом бросился водитель маршрутки. К счастью, обошлось без пострадавших.



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