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Рада взялась за охрану культурных ценностей в оккупированном Крыму и на Донбассе
В среду, 30 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (по поводу охраны культурных ценностей)». Ранее в парламенте произошла первая драка. О принятии документа сообщает «ГОРДОН».
За законопроект проголосовало 240 депутатов.
В документе предлагается по результатам собеседования назначать руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры, находящихся на временно оккупированных территориях. Контракт будет заключаться на пять лет, либо предстоят изменения в уже заключенный договор.
Также центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование госполитики в сфере культуры и искусств, будет определяться главный хранитель предметов и коллекций, принадлежащих к государственной части Музейного фонда Украины.
Ранее сообщалось, что Рада ввела штрафы за перевозку детей без специальных автокресел.
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