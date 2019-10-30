24.84 / 25.14 27.46 / 27.91
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Переименование Переяслав-Хмельницкого и мораторий на вырубку леса: онлайн-трансляция заседания Рады 30 октября

10:04 30 октября 2019 124
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 30 октября, Верховная Рада Украины, накануне поддержавшая законопроект, которым гражданам предоставляется беспрепятственный доступ к побережью водных объектов, рассмотрит ряд документов о переименовании населенных пунктов, в том числе и города Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав.

В повестку дня также внесен проект постановления о создании временной следственной комиссии Рады по событиям 2 мая 2014 года в Одессе.

Есть в повестке и несколько пунктов, касающихся запрета массовой вырубки леса и зеленых насаждений, а также проект закона, вносящий изменения в Закон «О местных выборах», касающиеся урегулирования процедуры принятия решения партии об участии ее местных организаций в соответствующих местных выборах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парламент принял за основу проекта закона, которым добровольцы-участники АТО признаются участниками боевых действий.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Теплая зима

Украину ждет аномально теплая зима, — синоптик

Пенсия в Украине

Пенсия под угрозой: инициативы «слуг народа» могут лишить украинцев большинства выплат

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: фиолетовый, бордовый, золотой (фото)

Кристина Асмус

В сеть попало откровенное видео с голой Кристиной Асмус (видео 18+)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер