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Переименование Переяслав-Хмельницкого и мораторий на вырубку леса: онлайн-трансляция заседания Рады 30 октября
В среду, 30 октября, Верховная Рада Украины, накануне поддержавшая законопроект, которым гражданам предоставляется беспрепятственный доступ к побережью водных объектов, рассмотрит ряд документов о переименовании населенных пунктов, в том числе и города Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав.
В повестку дня также внесен проект постановления о создании временной следственной комиссии Рады по событиям 2 мая 2014 года в Одессе.
Есть в повестке и несколько пунктов, касающихся запрета массовой вырубки леса и зеленых насаждений, а также проект закона, вносящий изменения в Закон «О местных выборах», касающиеся урегулирования процедуры принятия решения партии об участии ее местных организаций в соответствующих местных выборах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парламент принял за основу проекта закона, которым добровольцы-участники АТО признаются участниками боевых действий.
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