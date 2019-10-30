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Украинский робот для очистки океанов вошел в десятку лучших в мире (фото)
В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) прошла международная олимпиада по робототехнике First Global Challenge, в которой приняли участие 189 команд из многих стран мира, в том числе Украины. Нашу страну представляли ребята из сети STEM-школ inventor Александр Протницкий, Виктор Жерноклеев, Валентин Рыбинский из Харькова и киевлянка Юлия Шевченко. Руководит командой преподаватель Денис Голубчиков.
Темой состязаний стала очистка морей и океанов от загрязнений, прежде всего пластика. В зале, в котором проводилась олимпиада, разместили платформы с бортами, напоминающие очень большие столы. Организаторы высыпали на них оранжевые шары, символизирующие мусор. Роботам, которых привезли команды, следовало продемонстрировать, как они умеют собирать и доставлять их на специальную станцию, расположенную в центре каждого из столов. Украинский робот оказался одним из самых эффективных — с ним команда школьников из нашей страны вошла в десятку сильнейших.
— Ребята продемонстрировали, что они могут решать многие проблемы, но лучше, чтобы взрослые эти проблемы не создавали, — заявила основатель STEM-школ inventor Оксана Стоецкая из Киева.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Олимпиаде гениев в США, где оцениваются различные природоохранные, технические, инновационные проекты, украинские школьники выиграли шесть медалей и две почетные награды.
Кроме того, юные программисты — школьники из Украины — был отмечены медалями на олимпиаде по информатике в Японии.
А недавно на Международной олимпиаде в Южной Корее ученика винницкого лицея Андрея Марценюка признали одним из лучших в мире знатоков географии.
Фото со страницы в Facebook Дениса Голубчикова
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