- 15:50 В Тернопольской области у ребенка заподозрили сибирскую язву
- 15:34 С 1 ноября на семи дорогах Киева снизят максимальную скорость движения для авто (список)
- 15:23 Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий: как теперь называется этот город
- 15:23 Оружие получил в СИЗО: выяснились детали убийства конвоира осужденным под Днепром
- 15:15 Дания дала добро на строительство газопровода Путина в обход Украины
- 15:02 Хэллоуин 2019: поздравления, открытки, смс
- 14:54 Зеленский теряет доверие киевлян: опубликованы свежие данные соцопроса
- 14:40 В Кабмине пообещали не повышать налоги в 2020 году
- 14:34 "Я — актриса, а вы — плебеи": российская звезда устроила дебош на борту самолета
- 14:26 «Динамо» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
- 14:25 "Чего-то не хватает": в сети смеются над нардепом Яременко из-за его переписки
- 14:25 Отопительный сезон в Украине: жители каких областей остаются без тепла
В Кабмине пообещали не повышать налоги в 2020 году
В 2020 году в Украине не предвидится увеличение налогов. Ранее анонсировалось ужесточение условий получения субсидий. О налоговой политике правительства министр финансов Оксана Маркарова рассказала в интервью изданию НВ.
Министр отметила, что бюджет на 2020 год построен на базе действующей налоговой системы.
«Мы не планируем повышать налоги, мы не закладывали повышенные налоги ни по базе, ни через процент. Это, мне кажется, для бизнеса важно, потому что бизнес должен понимать правила игры, и они должны быть предсказуемыми», — отметила Оксана Маркарова.
Она сказала, что при экономическом росте можно будет говорить о снижении налогов, в первую очередь — налогов на зарплату.
Ранее сообщалось, что министр экономразвития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предложил решение, которое радикально изменит пенсионную систему Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...