Украина

В Кабмине пообещали не повышать налоги в 2020 году

В 2020 году в Украине не предвидится увеличение налогов. Ранее анонсировалось ужесточение условий получения субсидий. О налоговой политике правительства министр финансов Оксана Маркарова рассказала в интервью изданию НВ.

Министр отметила, что бюджет на 2020 год построен на базе действующей налоговой системы.

«Мы не планируем повышать налоги, мы не закладывали повышенные налоги ни по базе, ни через процент. Это, мне кажется, для бизнеса важно, потому что бизнес должен понимать правила игры, и они должны быть предсказуемыми», — отметила Оксана Маркарова.

Она сказала, что при экономическом росте можно будет говорить о снижении налогов, в первую очередь — налогов на зарплату.

Ранее сообщалось, что министр экономразвития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предложил решение, которое радикально изменит пенсионную систему Украины.

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