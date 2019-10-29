В Украине ужесточат условия получения субсидий: к чему готовиться

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В Украине в очередной раз меняется порядок предоставления государственной помощи малообеспеченным на оплату жилищно-коммунальных услуг. Причем новшества вызвали широкий общественный резонанс, так как, по мнению некоторых экспертов, призваны сократить количество получателей субсидий. Правда, чиновники утверждают, что новшества пойдут только на пользу людям.

«Субсидии в этом отопительном сезоне не будут уменьшены»

Напомним, что правительство Украины повысило базовый норматив коммунальных расходов домохозяйства (процент от среднемесячного суммарного дохода) при установлении размера обязательного процента платежа для получателей субсидий. Вместо 15% норматив теперь будет составлять 20%. Правда, применять эту норму планируют только с 1 мая 2020 года, после окончания отопительного сезона. Также постановлением правительства установлено, что в случае, если в состав домохозяйства входит льготник, субсидия назначается с месяца, в котором начислены льготы, но не ранее месяца подачи заявления.

«Субсидии в этом отопительном сезоне не будут уменьшены, — сказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко. — В бюджете на 2020 год на это заложено 47 миллиардов 628,6 миллиона гривен. Этой суммы достаточно, чтобы помочь всем, кто нуждается и обращается за помощью. В нынешнем сезоне право на субсидию получат около 4 млн домохозяйств, что соответствует прошлому отопительному сезону.

Это шаг, направленный на усиление адресности, который не повлияет на получателей субсидий с низкими доходами. Изменение процента платежа субсидии с 15 до 20 будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами — поскольку их размер субсидии уменьшится. Это затронет 150 тысяч домохозяйств, которые получают помощь на оплату услуг ЖКХ. Это менее 4% от общего количества субсидиантов. Часть этих домохозяйств получает повышение процента платежа. Если такое домохозяйство платило при доходе в 5000 гривен 20,5%, то оно будет платить 26%. Если мы говорим о домохозяйстве с доходом на уровне 1600 гривен, то в текущем режиме они платят 6,5%, или 103 гривни, после изменений станут платить 8,5%, или 138 гривен. Напомню, что процент обязательного платежа определяет сумму, которую субсидиант обязан самостоятельно внести за «коммуналку», в то время как остаток от общего счета за него заплатит государство.

Отмечу, что принцип расчета субсидий совсем не изменился и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за «коммуналку», а следовательно, больший размер субсидии. Например, в отопительном сезоне 2018−2019 годов средний размер платежа от дохода семьи составлял 9,78%, хотя в формуле показатель равен 15%, при этом более 40% семей платили всего до 7%, а еще 30% семей — 10% дохода, то есть изменение в формуле с 15% до 20% не означает именно такой процент оплаты.

После изменений высвобожденные средства будут направлены на расширение программы помощи малообеспеченным семьям, имеющим доходы ниже прожиточного минимума", — сказал чиновник.

Новшества прокомментировал и глава правительства.

«Мы хотим, чтобы больше средств в программе субсидий оставалось для наименее обеспеченных категорий. Например, детских домов семейного типа, которые ранее не были в программе, и семей с низкими доходами», — заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Происходит лишь механическое сокращение количества претендентов на субсидии, ведь их лишатся и те, кто два месяца подряд задолжает более 300 грн»

Однако, несмотря на успокаивающие заверения чиновников, многие эксперты считают, что главной целью этих новшеств является резкое сокращение количества получателей государственной помощи. Вводимые правительством новшества в сфере предоставления субсидий «ФАКТАМ» прокомментировала эксперт Центра структурной политологии «Выбор» Лилия Брудницкая.

— Какую цель преследует правительство, повышая на 5% базовый норматив коммунальных расходов домохозяйства?

— На поверхности банальный секвестр расходов на субсидии. Мы не должны забывать, что поэтапное снижение объемов средств, направляемых на субсидии по оплате коммунальных услуг, является одним из условий сотрудничества с МВФ, а миссия фонда возвращается в Украину буквально на днях.

Гипотетически сокращение расходов на субсидии должно стать закономерным результатом роста экономики и, как следствие, увеличения доходов граждан. Однако в реальности происходит всего лишь механическое сокращение количества претендентов на субсидии, ведь их лишатся и те, кто два месяца подряд задолжает за жилищно-коммунальные услуги более 300 грн.

Отсрочка до 1 мая 2020 года показательна — она свидетельствует о «показушности» самой меры. Летом, между отопительными сезонами, лишение субсидий будет ощущаться не так остро. Таким образом правительство Гончарука пытается лавировать между МВФ и, собственно, субсидиантами. В Кабмине отлично понимают, что никаких массовых акций или заметных протестов их новация не вызовет: в запасе у правительства идея верификации субсидиантов и при возмущении увеличением обязательного платежа Кабмин пустит эту новацию в ход, что дополнительно уменьшит количество получателей субсидий.

Однако, оценивая негативный эффект только для субсидиантов со сравнительно высокими доходами, Кабмин опять-таки подходит к вопросу целесообразности назначения субсидии механистически. Под секвестр могут попасть как раз те, кто действительно в ней нуждается, но получает «белый» доход и платит все налоги, а люди со скрытыми доходами, напротив, получат субсидии.

— Действительно ли изменения коснутся небольшого числа домохозяйств? Ведь в Украине очень много семей, чьи расходы на коммунальные платежи, особенно зимой, превышают 20% от общего дохода.

— Мы успели убедиться, что у действующего правительства пока что не все замечательно с цифрами и счетом. Реальное количество тех, кто имеет законное право претендовать на субсидию, неизвестно хотя бы потому, что не проведена перепись населения, а сами условия назначения субсидий настолько механические, что не учитывают многие категории граждан.

Косвенно о количестве нуждающихся в субсидиях на оплату ЖК-услуг можно судить, если сложить два показателя: число заявителей и должников. Поэтому, безусловно, рост обязательного платежа вынудит получателей субсидий сокращать расходы или — не платить. Если у человека дилемма: купить хлеба себе и детям или уплатить по счету, а экономическая достоверность тарифов на жилищно-коммунальные услуги до сих пор под вопросом, он купит хлеб, чем бы ему ни грозили.

Итак, новация затронет и получателей субсидий, и тех, кто будет на субсидию претендовать, ведь последние тоже как-то считают свои расходы, и утяжеление обязательного платежа неизбежно срикошетит по ним. Повторюсь, реальные расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг для подавляющего большинства домохозяйств таковы, что, если их посчитать, открылась бы, мягко говоря, неприглядная картина. Однако правительство обосновывает свое решение статистикой, зафиксировавшей рост доходов, хотя этот показатель «средний по палате» и не показывает разрастающуюся «вилку» между доходами условно богатых и условно бедных.

«Верификация выльется в чудовищную коррупцию на местах. Не исключено, что у нас появится новый вид взятки — для получения субсидии»

— Государство вводит новые правила верификации, то есть проверки субсидиантов. Станет ли получателей госпомощи намного меньше? Затронут ли новые правила верификации людей, которые действительно нуждаются в господдержке?

— Безусловно, затронут. Любая верификация направлена на сокращение количества получателей субсидий. А чисто арифметически, если на субсидии выделяется меньше средств при неизменных тарифах с тенденцией к росту, то, конечно, получателей таковых просто физически не может быть больше. Более того, их не должно быть столько же, сколько в прошлый отопительный сезон. Так что да, будут секвестировать количество субсидиантов. Впрочем, увы, это ежеосенняя забава каждого нашего правительства, особенно начиная с 2009 года.

При этом четких критериев для получения субсидии до сих пор никто не разработал. С учетом этого верификация выльется в чудовищную коррупцию на местах. И не исключено, что у нас появится новый вид взятки — взятка для получения субсидии. Ведь, согласитесь, если у человека крупные, но «серые» доходы и официально он может претендовать на субсидию, то он даст взятку и получит субсидию. А человек, получающий «белую» зарплату и имеющий право на субсидию, может «пролететь», так как чиновник решит, что тот богато живет, либо при обследовании его жилища обнаружит «предметы роскоши», записав в такие, к примеру, старый телевизор или холодильник.

Более того, в процедуре верификации субсидий, по крайней мере в том виде, в каком ее обсуждают в открытых источниках, есть очень сильный фактор унижения человеческого достоинства. То есть комиссия из чиновников, в лучшем случае, или из не известно кого будет обследовать жилище гражданина, которое, по закону является неприкосновенным. И человек вынужден будет на это соглашаться. Данный психологический фактор не нужен, и его можно было бы очень просто избежать, максимально деперсонифицировав процедуры и подачи заявок, и верификации, сведя к минимуму человеческий фактор. Все «белые» и признаки «серых» доходов, включая крупные покупки, можно отследить на уровне налоговой, равно как и по кадастрам и реестрам — имущество гражданина. В XXI веке нет ни одной внятной причины вламываться в жилье «а ля Швондер со товарищи» с целью уличить в сокрытии доходов, кроме психологического воздействия на граждан, — подытожила Брудницкая.

Стоит напомнить, что 17 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона о верификации (проверке) государственных выплат — пенсий, субсидий, пособий, стипендий. В документе верификация обозначена как проверка достоверности информации, которая дает право на получение государственной помощи и влияет на размер выплат.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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