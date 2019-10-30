Пенсия под угрозой: инициативы «слуг народа» могут лишить украинских пенсионеров всех выплат

Украина

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, похоже, «нашел» новый источник увеличения выплат бюджетникам и пенсионерам. Для этого он предложил увеличить налог на активы — недвижимость и т. д. , оставив при этом НДС и снизив налог на труд. О своей инициативе чиновник написал на странице в Facebook.

«Важнейший экономический актив Украины — это люди. Поэтому желательно, чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат. Для этого нужно максимально снизить налоги на труд. А откуда взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарных, ученых, и на пенсии? Я бы предлагал увеличить налоги на активы — недвижимость и т. д. , и оставить НДС», — предлагает Милованов.

В целом «реформа» по замыслу Милованова выглядит так:

отменить Единый социальный взнос (ЕСВ);

снизить налог на доход физического лица;

поднять налог на недвижимость и землю и другие активы; улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы; улучшить сбор НДС;

продолжать детенизации экономики прямыми и косвенными методами;

оказывать господдержку бизнесу только при условии работы в белую;

создание достаточного количества рабочих мест.

Но следствием принятия таких решений может стать уничтожение всей пенсионной системы в стране, что приведет к прекращению социальных выплат и пенсий, пишет издание «Обозреватель».

Журналисты напоминают, что ЕСВ действует во всех развитых странах мира. Из-за прекращения соцвыплат, Украина станет в одном ряду с такими странами, как Афганистан, Нигерия и Ирак.

Действительно в мире есть страны, которые не выплачивают пенсии своим гражданам, но к категории «цивилизованных» их прировнять сложно.

Страны, где пенсии не выплачиваются:

Танзания

Нигерия

Афганистан

Ирак

Гондурас.

Страны с ограниченным выплатой пенсий:

Индия (пенсию получает только 12% населения)

Таиланд (пенсия выплачивается только госслужащим)

Пакистан (жители самостоятельно откладывают на пенсию)

Китай (на пенсию могут рассчитывать только жители города и госслужащие).

«Если в Украине отменят ЕСВ, что повлечет за собой прекращение работы Пенсионного фонда, получается, что наша страна станет единственной европейской, в которой власть не обеспечивает граждан необходимыми социальными выплатами», — говорится в статье.

Идею министра экономики в комментарии изданию подвергли критике министры социальной политики времен правительства Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, отметив, что ЕСВ — это не налог, и не имеет отношения к налоговой реформе.

Так, Павел Розенко (министр соцполитики с 2014 по 2016 гг.) напомним, что ЕСВ не имеет никакого отношения к системе налогов, потому что это страховой платеж. Это страховка, которую платит человек в течение своей трудовой жизни, чтобы в случае наступления страхового случая эта выплата ему возвращалась. И это современная, модерновая, европейская система. Предложение Милованова переносит акцент с работающих людей, которые страхуют свою жизнь, на все категории граждан. Потому что увеличенный налог на землю будут платить те же пенсионеры, налог на недвижимость ляжет на плечи людей, у которых и так нет много денег, но по инициативе Милованова они будут платить еще больше.

«Таки образом людям не то что добавят пенсию — у них еще будут отбираться деньги из-за системы дополнительных налогов и сборов для того, чтобы им платили эту пенсию», — полагает Розенко.

По его мнению, инициатива Милованова не имеет ничего общего с европейской теорией и системой социального страхования. Ранее от ЕСВ отказалась Грузия — в этой стране пенсию заменили единой социальной выплатой от государства, которая выплачивалась в едином размере для всех пенсионеров. Это произошло 20 лет назад, и через годы эта реформа привела к тому, что грузинские пенсионеры являются одними из самых бедных в мире.

В свою очередь, Андрей Рева (министр соцполитики с 2016 по 2019 гг.) напомнил, что без ЕСВ не может нормально функционировать пенсионная система. Уже за неполный 2019 год выплаты по единому социальному взносу принесли в украинский бюджет 230 млрд грн, и если взнос отменять, то компенсацию придется брать из того же бюджета.

«На финансирование основных направлений выделено около 1 170,0 млрд грн, из них около 175 млрд пойдут на дотации Пенсионному фонду, еще 254 млрд на оборону и 438 на выплату долгов. На все про все в бюджете остается около 300 млрд. Если отменить ЕСВ, то из бюджета забирается 230 млрд, а как тогда будет страна функционировать? К тому же, за счет ЕСВ выплачивается пособие по безработице и функционирует Государственная служба занятости. За счет взносов получают регрессные выплаты пострадавшие на производстве, выплачиваются больничные и так далее. Это тоже нужно будет как-то компенсировать. А как министр предлагает компенсировать? Поднять налог на недвижимость, землю и прочее. А у меня вопрос, представьте себе, что все имущество и земля будут оформлены на пенсионеров, как вы будете взимать этот налог, если пенсионер не платит? Конфисковать это имение и продавать, чтобы этому же пенсионеру выплатить пенсию?», — считает Андрей Рева.

Отметим, что и сам Милованов в своем посте признает, что на практике менять существующую систему налогов очень сложно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с октября в Украине повысили требования к наличию минимального трудового стажа. Теперь, чтобы выйти на заслуженный отдых, нужно отработать не менее 26 лет.

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