Маша Ефросинина рассказала о страшном диагнозе

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Маша Ефросинина удивила откровенным признанием о своем здоровье. Она призналась, что в 20-летнем возрасте врачи поставили ей страшный диагноз — бесплодие. Об этом Маша рассказала в программе «Життя відомих людей». Тогда она не воспринимала эту новость, как трагедию. Телеведущую поддержал муж Тимур Хромаев. Сейчас пара воспитывает дочь Нану и сына Александра.

«Я услышала диагноз в тот период, когда тебе кажется, что что-то придумаю. Думаю, это трагичный приговор больше для уже сознательных женщин. Меня тогда спас возраст, честно вам скажу. Помню, осознание того, что я не смогу подарить Тимуру ребенка — вот это было больно», — поделилась Ефросинина.

Супруг телеведущей также не видел в диагнозе трагедии. «Классно, теперь мы можем не предохраняться! — сказал он. Я ответила: «Ну, наверное, да», — поделилась подробностями телеведущая.

Пара решила отложить проблему до того периода, когда они осознанно захотят детей. И через две недели Маша узнала, что ждет первенца. Телеведущая называет это чудом. Она уверена, что дети появляются именно тогда, когда это необходимо.

«Потом мы 10 лет не беременели, а мы очень темпераментная пара. Он у меня, собственно, осетин. Но не приходил ребеночек. Лишь когда нам надо было все починить, начать новую жизнь в этом союзе, Александр пришел не задумываясь. Тоже очень быстро», — призналась Ефросинина.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что российская актриса Мария Миронова станет мамой во второй раз. А украинская певица Наталка Карпа ждет первенца.

Скоро второго ребенка родит и знаменитая украинская спортсменка Лилия Подкопаева.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter