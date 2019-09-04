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Маша Ефросинина рассказала о страшном диагнозе
Известная телеведущая Маша Ефросинина удивила откровенным признанием о своем здоровье. Она призналась, что в 20-летнем возрасте врачи поставили ей страшный диагноз — бесплодие. Об этом Маша рассказала в программе «Життя відомих людей». Тогда она не воспринимала эту новость, как трагедию. Телеведущую поддержал муж Тимур Хромаев. Сейчас пара воспитывает дочь Нану и сына Александра.
«Я услышала диагноз в тот период, когда тебе кажется, что что-то придумаю. Думаю, это трагичный приговор больше для уже сознательных женщин. Меня тогда спас возраст, честно вам скажу. Помню, осознание того, что я не смогу подарить Тимуру ребенка — вот это было больно», — поделилась Ефросинина.
Супруг телеведущей также не видел в диагнозе трагедии. «Классно, теперь мы можем не предохраняться! — сказал он. Я ответила: «Ну, наверное, да», — поделилась подробностями телеведущая.
Пара решила отложить проблему до того периода, когда они осознанно захотят детей. И через две недели Маша узнала, что ждет первенца. Телеведущая называет это чудом. Она уверена, что дети появляются именно тогда, когда это необходимо.
«Потом мы 10 лет не беременели, а мы очень темпераментная пара. Он у меня, собственно, осетин. Но не приходил ребеночек. Лишь когда нам надо было все починить, начать новую жизнь в этом союзе, Александр пришел не задумываясь. Тоже очень быстро», — призналась Ефросинина.
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