Украина

Холодно, ветрено и ночные заморозки: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

В Украину пришло похолодание — его принес атмосферный фронт из северо-западной Европы. Какой будет погода в последний день октября и первые дни ноября и действительно ли в Украину вот-вот придет настоящая зима, «ФАКТАМ» рассказали известные украинские синоптики.

По словам синоптика Натальи Диденко, днем 31 октября ожидается +2−8 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до -7.

«Холодная погода еще продлится, но с воскресенья ожидается потепление. А пока не перемерзайте, коварный переходный период так и ждет, чтобы наслать вирусы и простуды. Защищайтесь шапками, теплыми котами, термобельем, соответствующими ботинками и сапогами. Всем — здорового румянца и чистого дыхания без кашля и чиха», — написала известный синоптик в соцсетях.

В свою очередь, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык сообщил «ФАКТАМ», что в ближайшие дни в Украине будет холодно и ветрено. По ночам возможны заморозки до -4 градусов. А затем довольно ощутимо потеплеет.

В четверг, 31 октября, дождей не ожидается. Скорость ветра — до 10 метров в секунду. Днем холодно (+4 градуса) практически везде, кроме Закарпатья, где воздух прогреется до +11.

В пятницу, 1 ноября, будет сухо, но возможны порывы ветра до 8 метров в секунду. Днем на севере, в центре и на востоке — всего +4 градуса, на Закарпатье по-прежнему тепло, до +10 градусов.

В субботу, 2 ноября, на западе возможен небольшой дождь. Скорость ветра до 10 метров в секунду. Днем на севере, востоке и в центре столбики термометров не поднимутся выше отметки +4, а в Закарпатье воздух прогреется до +10 градусов.

В воскресенье, 3 ноября, на западе, севере и в центре местами возможен небольшой дождь, сопровождаемый порывами ветра (10 метров в секунду). Днем на севере, в центре и на востоке — до +6 градусов, в Закарпатской области — до +12. На юге возможны ночные заморозки

В понедельник, 4 ноября, дожди пройдут на западе, порывы ветра до 12 метров в секунду. Днем на севере и востоке потеплеет до +9, в то время как на юге и в Закарпатской области — до +14 градусов.

Несколько иной прогноз дал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань:

- С 1 по 4 ноября дневная температура будет колебаться в пределах +10−14 градусов. Затем в течение пяти дней ожидается +6−9 градусов. С 12 по 22 ноября в Украину придут первые устойчивые морозы, до -4 градусов. А 17−18 ноября температура может опуститься даже до минус 9−11 градусов. С 23 ноября вновь ожидается потепление, и до конца ноября температура будет еще плюсовая.

— Говорят, что настоящая зима придет в Украину в ноябре, это правда?

— По моим расчетам, устойчивая зима начнется четко с 12 декабря. В первые четыре дня декабря будет минусовая температура, потом пять дней — плюсовая, до 4 градусов тепла. А с 12 декабря и до конца месяца — полностью минусовая температура.

Другой народный синоптик Владимир Деркач рассказал «ФАКТАМ», что начало ноября будет относительно погожим, хотя время от времени возможны небольшие дожди.

— На протяжении первой декады ноября будет плюсовая температура и днем, и ночью. Вторая декада окажется холодной, возможны ночные морозы, в это время в Украину придут и осадки. В середине ноября на несколько дней потеплеет, потом снова похолодает, возможен снег. Холода ожидаются и в третьей декаде ноября. Возможны осадки разной интенсивности, в некоторые дни — сильные. Температура воздуха будет минусовой.

Недавно «ФАКТЫ» сообщали, что, по словам синоптика, в Украине ожидается аномально теплая зима. Хотя ранее Украинский гидрометцентр прогнозировал экстремальные холода.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter