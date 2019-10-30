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Генсек НАТО Столтенберг анонсировал новую инициативу по работе с Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в рамках отношений Украины и Альянса будет запущена новая инициатива, которая должна объединить все существующие форматы сотрудничества. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Столтенберг отметил, что у Альянса долгосрочное партнерство с Украиной в рамках которого время от времени корректируется формат.
«Сейчас мы запускаем новую инициативу, которая имеет целью скоординировать и совместить эти разные форматы работы, чтобы лучше сконцентрироваться на приоритетах нашей работы, сделав их более скоординированными и упорядоченными», — заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции в Одессе.
Столтенберг напомнил о решении Альянса, которое было принято весной и предусматривало предоставление Украине дополнительной помощи, в том числе в вопросах, связанных с военно-морским флотом. Он также отметил, что проведение реформ и поддержка НАТО помогут вернуть оккупированные районы Донбасса под украинский контроль.
По словам генерального секретаря НАТО, украинское руководство рассматривает возможность участия в тренировочной миссии Альянса в Ираке.
Ранее сообщалось, что корабли НАТО прибыли в порт Одессы: сеть обсуждает яркие фото.
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