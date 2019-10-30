Украина

Получал секретные военные документы: под Черкассами поймали на горячем агента ФСБ (фото)

В Черкасской области контрразведка СБУ задержала агента российского ФСБ, который пытался получить секретные материалы оборонной сферы. В эти дни Служба безопасности Украины также вывела с оккупированной территории ценного свидетеля агрессии РФ. О задержании агента сообщает пресс-служба СБУ

Оперативники и следователи установили, что жителя Черкасской области на территории России завербовал кадровый офицер ФСБ РФ. Гражданин Украины за деньги согласился собирать и передавать разведывательную информацию, которая касается обороноспособности страны.

Чтобы получать документы с ограниченным доступом, агент ФСБ устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ. Для передачи информации российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство, оснащенное встроенной камерой, и «отработали» каналы связи.

За совершение государственной измены агенту вражеской спецслужбы грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что СБУ обезвредила администратора пяти интернет-сообществ.

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