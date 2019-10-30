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Рассказал о пытках украинских военных: СБУ вывезла из ОРДО экс-сотрудника "МГБ ДНР"
Служба безопасности Украины в ходе спецоперации вывезла на подконтрольные правительству территории бывшего представителя так называемого «Центра специальных операций МГБ ДНР». В отличие от Владимира Цемаха, которого в качестве важного свидетеля похитили и вывезли из ОРДО, мужчина сам изъявил желание сотрудничать с украинской спецслужбой.
В СБУ отметили, что данная структура была создана спецслужбами РФ и полностью ими контролируется. «Мужчина стал свидетелем преступлений террористов, в том числе незаконного содержания и пыток пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также противоправной деятельности российских спецслужб. Он выразил готовность покинуть ОРДО и предоставить украинским контрразведчикам эту информацию», — говорится в сообщении.
Вместе с тем сообщается, что суд «учел предоставленную информацию и освободил его от уголовной ответственности». «Проведенная проверка подтвердила, что бывший участник незаконных вооруженных формирований не принимал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений», — утверждают в СБУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перемещение Цемаха через линию фронта выполняла бригада разведчиков под командованием Александра Колодяжного. Переход состоялся в районе Марьинки. Лидер группы погиб, подорвавшись на противопехотной мине. Бросившийся на помощь боец, «второй номер» Дмитрий Гержан был тяжело ранен и лишился ноги.
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