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Украина

СБУ обезвредила агента ФСБ, готовившего межэтнические столкновения в Украине

16:55 28 октября 2019 245
Сотрудник СБУ
Инф. «ФАКТОВ»

Спецслужбы РФ предприняли новые попытки разжечь в Украине конфликты на этнической почве. Угрозу предотвратили сотрудники СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Житель Полтавы администрировал пять интернет-сообществ в одной из запрещенных социальных сетей — он делал это по заданию российских «кураторов». Злоумышленник размещал на страницах интернет-групп материалы, в которых с призывал молодежь, в том числе несовершеннолетних, присоединяться к радикальным антиукраинским формированиям.

Деньги за «работу» злоумышленник получал из РФ от администраторов шовинистических сообществ, находящихся под контролем спецслужб страны-агрессора.

Участники групп должны были провоцировать межэтнические конфликты с помощью силовых провокаций представителей национальных меньшинств.

Сотрудники СБУ задержали полтавчанина дома, суд признал его виновным в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что на Луганщине задержали боевика, который зарабатывал, обстреливая Счастье.

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