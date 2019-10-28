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СБУ обезвредила агента ФСБ, готовившего межэтнические столкновения в Украине
Спецслужбы РФ предприняли новые попытки разжечь в Украине конфликты на этнической почве. Угрозу предотвратили сотрудники СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Житель Полтавы администрировал пять интернет-сообществ в одной из запрещенных социальных сетей — он делал это по заданию российских «кураторов». Злоумышленник размещал на страницах интернет-групп материалы, в которых с призывал молодежь, в том числе несовершеннолетних, присоединяться к радикальным антиукраинским формированиям.
Деньги за «работу» злоумышленник получал из РФ от администраторов шовинистических сообществ, находящихся под контролем спецслужб страны-агрессора.
Участники групп должны были провоцировать межэтнические конфликты с помощью силовых провокаций представителей национальных меньшинств.
Сотрудники СБУ задержали полтавчанина дома, суд признал его виновным в совершении преступления.
Ранее сообщалось, что на Луганщине задержали боевика, который зарабатывал, обстреливая Счастье.
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