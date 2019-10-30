В Харькове полицейские ездили за рулем угнанного авто: история получила продолжение (видео)

Украина

В Харькове начальника полиции одного из райотделов города отстранили от работы. В его подчинении находился правоохранитель, который ездил на угнанном автомобиле. Об этом сообщает «Город X».

25 октября в полицию обратился житель Киева. Он рассказал, что летом в столице у него угнали элитный легковой автомобиль. Спустя время машина обнаружилась в Харькове. При этом на ней разъезжали по городу сотрудники полиции.

Оба правоохранителя, которые ездили на угнанном авто, отстранены от работы. В отношении них начата служебная проверка.

Как угнанный автомобиль оказался в Харькове, а также почему на нем ездили полицейские, должны установить сотрудники Государственного бюро расследований.

Ранее сообщалось, что в Харькове полицейские систематически издевались над пассажирами метро.

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