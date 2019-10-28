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Происшествия

Полицейский ездил за рулем угнанного в Киеве авто: детали скандала

10:00 28 октября 2019 536
Красный автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове братья-полицейские пользовались автомобилем, который летом этого года угнали в Киеве. Ранее в Харькове завели дело на правоохранителей, издевавшихся над пассажирами в метро.

Историю владельца угнанного авто, который при помощи соцсетей вычисли место нахождения машины, рассказывает «ТСН». Киевлянин Максим Шкварко обнаружил пропажу своей Mazda в конце июня, когда вышел на балкон и увидел, что автомобиль исчез со стоянки.

Он обратился в полицию, однако поиски по горячим следам результатов не дали. Мужчина начал поиски через социальные сети, и вскоре ему пришло сообщение, что похожее авто продается через скрытую группу, где реализуют, в том числе, и краденые машины. Максим связался с продавцом, попросил прислать больше фото и понял, что это таки его автомобиль. Однако вскоре продавец перестал выходить на связь.

Позже знакомый Максима из Харькова рассказал, что видел в городе очень похожее авто. Как позже выяснилось, на ней ездили два брата — оперуполномоченный Фрунзовского района и следователь Орджоникидзевского РОВД.

Максим Шкварко рассказал, что во время встречи со следователем тот заявил, что брал машину на прокат, а потом вернул… После долгих перипетий в полиции все же начали служебную проверку — следователя Артема Герасимова отстранили от исполнения обязанностей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом задержана преступная группировка, которую возглавлял старший лейтенант полиции — 28-летний оперуполномоченный Киево-Святошинского отдела полиции Киевской области. Банда под руководством полицейского специализировалась на кражах.

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