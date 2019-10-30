Спорт

Три клуба первой и второй лиг вышли в четвертьфинал Кубка Украины: видеообзоры матчей

В среду, 30 октября, в семи населенных пунктах Украины прошли матчи 1/8 финала розыгрыша национального Кубка.

Кубок Украины, 1/8 финала

«Мариуполь» — «Олимпик» (Донецк) — 1:0 (Чурко, 90+5).

Азовцы вырвали победу на пятой (!) компенсированной минуте после того, как Чурко реализовал пенальти.

«Минай» — «Львов» — 2:0 (Допилка, 76, Гегедош, 82). На 49-й минуте удален Зубков («Львов»).

Представитель первой лиги, в составе которого выступает немало опытных футболистов (Олег Допилка, Артур Карноза, Михаил Кополовец, а тренирует команду Василий Кобин), добыл победу в последние 15 минут встречи. Отметим, что с начала второго тайма хозяева играли в большинстве после удаления львовянина Зубкова.

«Николаев» — «Десна» (Чернигов) — 2:4 (Сондей, 17, Войцеховский, 60 — Картушов, 19, 90+2, Филиппов, 32, Калитвинцев, 63). На 90+1-й минуте удален Кравченко («Николаев»).

Команды выдали результативный поединок. В первом тайме хозяева повели в счете, но черниговцы смогли не только отыграться, но и выйти вперед. В середине второй 45-минутки соперники обменялись забитыми мячами, и интрига держалась до последних минут. Лишь после того, как николаевцы остались в меньшинстве, гостям удалось забить еще один раз и снять вопросы о победителе.

«Ингулец» (Петрово) — «Днепр-1» — 2:1 (Акименко, 24, 66, с пенальти — Кулиш, 41).

Прошлогодний финалист Кубка Украины продолжает «феерить» и в нынешнем розыгрыше. На этот раз команда из маленького села Петрово, что в Кировоградской области, обыграла представителя Премьер-лиги «Днепр-1» благодаря дублю своего опытного нападающего Александра Акименко, в свое время немало поигравшего за алчевскую «Сталь», харьковский «Гелиос» и кропивницкую «Зирку».

«Колос» (Коваливка) — «Ворскла» (Полтава) — 0:1 (Луизао, 68).

Коваливцы не смогли сделать подарок своему президенту, который 30 октября празднует день рождения, проиграв на домашнем стадионе полтавской «Ворскле». Стоит отметить, что это пятое подряд поражение для «Колоса» во всех турнирах (при разнице мячей 0:15!), а полтавчане, наоборот, прервали серию из семи матчей без побед.

«Александрия» — «Заря» (Луганск) — 1:1 (Стецьков, 78 — Хомченовский, 29). Серия пенальти — 5:4

Наиболее статусный поединок на данной стадии (естественно, если не считать противостояние грандов), в котором встречались участники еврокубков в нынешнем сезоне, завершился в основное время вничью — на гол гостей в первом тайме хозяева ответили своим точным ударом после перерыва. В итоге выяснение отношений перешло в серию пенальти, которая лучше удалась александрийцам — именно подопечные Владимира Шарана и идут дальше в Кубке.

«Альянс» (Липовая Долина) — «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни) — 5:3 (Загинайлов, 10, 35, 54, Гаврась, 49, Дугиенко, 71 — Кравчук, 22, Збунь, 59, Лиховидько, 90+3).

В единственном матче, в котором встречались между собой представители низших дивизионов, сильнее оказалась команда из второй лиги. Хет-трик на счету нападающего «Альянса» Сергея Загинайлова.

«Динамо» (Киев) — «Шахтер» (Донецк) — 2:1 (Сидорчук, 22, Попов, 109 — Степаненко, 90+2). На 90-й минуте удален Шепелев («Динамо»), а на 95-й — Степаненко («Шахтер»).

Отметим, что матчи четвертьфинальной стадии Кубка Украины запланированы на 4 марта 2020 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции матч Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером».

Фото ФК «Заря»

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