ПФУ занижает выплаты одной категории пенсионеров: как получить компенсацию

Украина

Пенсионный фонд в массовом порядке уменьшает пенсионные выплаты военнослужащим. В частности, закон «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», вступивший в силу в начале 2018 года, стал применяться не только к новым пенсионерам, но и к тем, кто ушел в отставку до 2018 года. Об этом пишет «Страна».

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Издание уточняет, что фактически, пенсионная выплата сокращается с 83% денежного обеспечения до 70%. Это подтверждается фактами дела № 240/5401/18, которое в этом месяце рассматривалось в Большой палате Верховного суда (БП-ВС). Юристы уверены, что дело не правовой безграмотности работников Пенсионного фонда, которые не знают, как правильно выполнять действующее законодательство, а в желании ПФ при любой возможности поменьше заплатить пенсионерам.

«В нашу компанию часто обращаются за помощью бывшие работники МВД, которые также жалуются на Пенсионный фонд. Он делает все, чтобы недосчитать людям пенсию, часто нарушая национальное законодательство. По такому же принципу в ПФ действуют и тогда, когда уплачиваются сборы с разных операций: у нас был случай, когда мы спорили по клиентскому делу об уплате сбора с покупки недвижимости. По всему видно, что Пенсионный фонд работает по принципу: больше собрать средств и меньше их потратить. Там знают, что нарушают законы, и открыто говорят — „идите в суд, по его решению заплатим“. А это дополнительные расходы и 3−6 месяцев времени», — говорит адвокат, управляющий партнер одной из юридических фирм Михаил Можаев.

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Чтобы получить законные выплаты, пенсионеры вынуждены судиться с Пенсионным фондом, и выигрывать такие тяжбы.

Так случилось и в вышеупомянутом деле (№ 240/5401/18) — Верховный суд обязал региональное (Житомирское) подразделение ПФ правильно пересчитать пенсию военнослужащему. В размере 83%, а не 70% денежного обеспечения.

«Действия Пенсионного фонда были признаны противоправными, и его обязали пересчитать выплату. Что очень важно: данное дело было признано образцовым. То есть органы ПФ и суды низших инстанций обязали в аналогичных случаях становится на сторону людей и правильно пересчитывать размер пенсии. В теории подобные споры должны решаться в пользу пенсионеров еще на уровне Пенсионного фонда. … Единственная хорошая новость — после вышеупомянутого решения БП-ВС, суды должны принимать решения в их пользу», — заверил старший партнер адвокатской компании Ростислав Кравец.

Юристы считают, что работники Пенсионного фонда начнут выполнять требования судов только в одном случае.

В частности, Кравец считает, что необходимо серьезно ужесточить персональную ответственность — ответственность не ПФ в целом, а его работников, с тем, чтобы они выплачивали судебные неустойки по проигранным спорам.

«А еще лучше — чтобы одновременно привлекались к уголовной ответственности. Только это может заставить выполнять действующее законодательство, и прекратить творящийся произвол. Боюсь, иначе проблему не решить. Пенсионерам продолжат занижать выплаты в нарушение законов и подзаконных актов», — предлагает юрист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин планирует провести верификацию пенсионеров и льготников, вынудив нарушителей через суд вернуть все полученное ранее.

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