24.65 / 24.93 27.16 / 27.60
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пенсионный фонд запускает сегодня новый сервис: что о нем известно

6:45 14 сентября 2019 29
Пенсия в Украине
Инф. «ФАКТОВ»

Пенсионный фонд Украины начинает с сегодняшнего дня внедрять в тестовом формате новый электронный сервис — мобильное приложение «пенсионный фонд». Об этом говорится в сообщении на сайте фонда.

«Отныне граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств — смартфонов и планшетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект «Пенсионный фонд Украины в смартфоне» разработан с целью реализации развития системы предоставления электронных услуг «Е-пенсия» и обеспечивает максимально удобную и оперативное взаимодействие граждан с Пенсионным фондом Украины.

Мобильное приложение «Пенсионный фонд» обеспечивает:

  • пользование электронными услугами Фонда с мобильных устройств;
  • доступ всем работающим (застрахованным лицам) к информации, содержащейся в электронной учетной карточке социального страхования, содержится в Реестре застрахованных лиц по анкетных данных, заработной платы и информации о приобретенного страхового стажа;
  • защиту прав застрахованных лиц путем контроля за уплатой страхователями страховых взносов;
  • доступ пенсионеров к данным электронной пенсионного дела;
  • оперативный доступ к Электронного реестра листков нетрудоспособности;
  • повышение качества предоставления услуг.

Основные возможности нового сервиса:

✔️Для застрахованных лиц — просмотр сведений из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж).

✔️Для пенсионеров — просмотр сведений из электронной пенсионного дела.

✔️Для всех категорий:

просмотр состояния обработки обращений в Пенсионный фонд Украины, в том числе прикрепленных к обращениям документов;

верификация документов, справок, сформированных в личном электронном кабинете;

получения и просмотр сообщений от Пенсионного фонда Украины.

В ближайшее время перечень оказываемых услуг будет расширен.

Скачать приложение можно по ссылке на сайте фонда.

Версии мобильного приложения — на первом этапе доступно для пользователей смартфонов на базе платформы Android (для версии, начиная с 4.4 (KitKat), далее — для IOS (начиная с IOS 11).

Напомним, что 9 августа в Пенсионном фонде Украины представлена ​​сервис назначения пенсии в «одно касание». Новый сервис позволяет назначить пенсию за одно посещение сервисного центра, предварительно подав заявление и все необходимые документы через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцев в этом году ждет еще одно повышение пенсий — в декабре минимальная выплата увеличится на 74 грн, а максимальная — на 740 грн. А уже в следующем году, с учетом нового бюджета, ожидаются как минимум два перерасчета: в результате роста прожиточного минимума и благодаря осовремениванию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер