Украина

Пенсионный фонд запускает сегодня новый сервис: что о нем известно

Пенсионный фонд Украины начинает с сегодняшнего дня внедрять в тестовом формате новый электронный сервис — мобильное приложение «пенсионный фонд». Об этом говорится в сообщении на сайте фонда.

«Отныне граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств — смартфонов и планшетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект «Пенсионный фонд Украины в смартфоне» разработан с целью реализации развития системы предоставления электронных услуг «Е-пенсия» и обеспечивает максимально удобную и оперативное взаимодействие граждан с Пенсионным фондом Украины.

Мобильное приложение «Пенсионный фонд» обеспечивает:

пользование электронными услугами Фонда с мобильных устройств;

доступ всем работающим (застрахованным лицам) к информации, содержащейся в электронной учетной карточке социального страхования, содержится в Реестре застрахованных лиц по анкетных данных, заработной платы и информации о приобретенного страхового стажа;

защиту прав застрахованных лиц путем контроля за уплатой страхователями страховых взносов;

доступ пенсионеров к данным электронной пенсионного дела;

оперативный доступ к Электронного реестра листков нетрудоспособности;

повышение качества предоставления услуг.

Основные возможности нового сервиса:

✔️Для застрахованных лиц — просмотр сведений из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж).

✔️Для пенсионеров — просмотр сведений из электронной пенсионного дела.

✔️Для всех категорий:

просмотр состояния обработки обращений в Пенсионный фонд Украины, в том числе прикрепленных к обращениям документов;

верификация документов, справок, сформированных в личном электронном кабинете;

получения и просмотр сообщений от Пенсионного фонда Украины.

В ближайшее время перечень оказываемых услуг будет расширен.

Скачать приложение можно по ссылке на сайте фонда.

Версии мобильного приложения — на первом этапе доступно для пользователей смартфонов на базе платформы Android (для версии, начиная с 4.4 (KitKat), далее — для IOS (начиная с IOS 11).

Напомним, что 9 августа в Пенсионном фонде Украины представлена ​​сервис назначения пенсии в «одно касание». Новый сервис позволяет назначить пенсию за одно посещение сервисного центра, предварительно подав заявление и все необходимые документы через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцев в этом году ждет еще одно повышение пенсий — в декабре минимальная выплата увеличится на 74 грн, а максимальная — на 740 грн. А уже в следующем году, с учетом нового бюджета, ожидаются как минимум два перерасчета: в результате роста прожиточного минимума и благодаря осовремениванию.

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