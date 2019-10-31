Украина

Зима уже совсем близко: в сети появилось видео первого снега в Крыму

После первого снега в горах аннексированного Крыма, который падал еще 21 сентября, «белые мухи» добрались и до равнины. Так, утром в четверг, 31 октября, мокрый снег шел в Симферополе.

Видео из Симферополя в сеть выложил ресурс «Крым. Реалии».

Местные синоптики прогнозируют достаточно холодную погоду — днем до +3 градусов. А Укргидрометцентр в этом отношении более оптимистичен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», годом ранее первый снег на полуострове выпал в середине ноября — тогда крымчане массово делились в сети фото заснеженных улиц и деревьев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter