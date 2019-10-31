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Зима уже совсем близко: в сети появилось видео первого снега в Крыму
После первого снега в горах аннексированного Крыма, который падал еще 21 сентября, «белые мухи» добрались и до равнины. Так, утром в четверг, 31 октября, мокрый снег шел в Симферополе.
Видео из Симферополя в сеть выложил ресурс «Крым. Реалии».
Местные синоптики прогнозируют достаточно холодную погоду — днем до +3 градусов. А Укргидрометцентр в этом отношении более оптимистичен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», годом ранее первый снег на полуострове выпал в середине ноября — тогда крымчане массово делились в сети фото заснеженных улиц и деревьев.
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