Украина

Отопительный сезон в Украине: одна область до сих пор остается без тепла

По состоянию на утро 31 октября во всех областях Украины, кроме Херсонской, начался отопительный сезон. Власти в Херсоне, несмотря на ощутимое похолодание, пока не подключали к теплу жилые дома. Начинают понемногу обогреваться лишь детсады и больницы.

Суммарно по Украине тепло подано в 68,4% жилых домов. Закарпатская область отчиталась, что батареи горячие во всех жилых зданиях.

Социальный фонд — детсады, школы, больницы — подключен к централизованному отоплению на две третьих (75,9%). Наиболее активны в этом вопросе Житомирская и Винницкая области. Чуть отстает Киев.

Напомним, в Одессе начинать отопительный сезон решили с 1 ноября. Проблемы с отоплением в нынешнем сезоне могут возникнуть в городе Смела (Черкасская область) и Новом Роздоле (Львовская область).

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