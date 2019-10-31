24.73 / 24.99 27.44 / 27.86
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

ЮНЕСКО внесла Одессу в список творческих городов мира

12:54 31 октября 2019 19
Одесса
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

По случаю Всемирного дня городов, который отмечается сегодня, 31 октября, Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приняло решение внести Одессу в список творческих городов мира. Об этом сообщает пресс-служба ЮНЕСКО, отмечая, что в этом перечне сейчас 246 городов, «в основе развития которых лежит творчество, будь то музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература медиаискусство или гастрономия».

Как отмечает генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, «во всем мире эти города, каждый по-своему, привержены общей идее о том, что культуре принадлежит не вспомогательная, а главенствующая роль в их стратегиях развития».

Эта новость прозвучала в ходе сегодняшнего заседания исполкома Одесского горсовета, где мэр Геннадий Труханов сообщил: «Мы полгода собирали документы, сделали множество переводов, чтобы подготовить необходимый пакет, и вот признание пришло. Профиль Одессы в этой сети — литература».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что архитектурный ансамбль в центре города — памятник «Основателям Одессы» — претендует на внесение в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

«ФАКТЫ» также писали, что Киев занял первое место в рейтинге самых доступных для туристов европейских городов, который составлен немецкой компаний Travelcircus. Кроме того, ранее Киев включили в рейтинг лучших городов по качеству жизни, а также в рейтинг самых фотографируемых городов мира. Украинская столица еще и улучшила позиции в рейтинге наиболее комфортных городов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

ПФУ занижает выплаты одной категории пенсионеров: как получить компенсацию

Лидия Вележева

"Я — актриса, а вы — плебеи": российская звезда устроила дебош на борту самолета

Алла Пугачева

Бабуля развлекается: Алла Пугачева взбудоражила сеть очень близким селфи (фото)

человек

Лежал без сознания: в Киеве посреди улицы изнасиловали мужчину

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер