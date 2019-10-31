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ЮНЕСКО внесла Одессу в список творческих городов мира
По случаю Всемирного дня городов, который отмечается сегодня, 31 октября, Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приняло решение внести Одессу в список творческих городов мира. Об этом сообщает пресс-служба ЮНЕСКО, отмечая, что в этом перечне сейчас 246 городов, «в основе развития которых лежит творчество, будь то музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература медиаискусство или гастрономия».
Как отмечает генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, «во всем мире эти города, каждый по-своему, привержены общей идее о том, что культуре принадлежит не вспомогательная, а главенствующая роль в их стратегиях развития».
Эта новость прозвучала в ходе сегодняшнего заседания исполкома Одесского горсовета, где мэр Геннадий Труханов сообщил: «Мы полгода собирали документы, сделали множество переводов, чтобы подготовить необходимый пакет, и вот признание пришло. Профиль Одессы в этой сети — литература».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что архитектурный ансамбль в центре города — памятник «Основателям Одессы» — претендует на внесение в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
«ФАКТЫ» также писали, что Киев занял первое место в рейтинге самых доступных для туристов европейских городов, который составлен немецкой компаний Travelcircus. Кроме того, ранее Киев включили в рейтинг лучших городов по качеству жизни, а также в рейтинг самых фотографируемых городов мира. Украинская столица еще и улучшила позиции в рейтинге наиболее комфортных городов.
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