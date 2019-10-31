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- 15:23 Выпила один бокал: Лидия Вележева оправдалась за скандал в самолете
Выпила один бокал: Лидия Вележева оправдалась за скандал в самолете
Известная российская актриса Лидия Вележева, сыгравшая Настасью Филипповну в фильме «Идиот», заплатит административный штраф за дебош, который она устроила в самолете и может понести более суровое наказание.
В «Аэрофлоте» сообщили, что намерены добиваться максимально жёсткого наказания с учетом нанесенного авиакомпании вреда. Кроме того, дебоширку включат в чёрный список пассажиров. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку инцидента на борту.
Сама актриса не считает себя виновной, говорит, что ее специально спровоцировали. аваикомпания специально отслеживают знаменитостей на борту, чтобы оправдать задержки рейсов. Вот, мол, и она попалась на эту удочку. Актриса якобы лишь спросила, в чем причина задержки рейса и не поднимала спинку кресла.
«Они не правы. У меня просто шок. Я в неадеквате… Они просто делают пиар. Я человек не пьющий. Я сейчас в шоке», — сказала Вележева изданию КП.ру и обещала даже писать письмо Путину, чтобы тот разобрался в ситуации.
Актриса уверяет, что очень переживала из-за спектакля и пропустила бокал игристого на борту. А вообще, не употребляет спиртного.
«Милиция видела, что я была абсолютно не пьяная. А анализы? Да, нашли. Но это я на борту выпила предложенный один бокал игристого вина», — передает Telegram-канал Mash.
Вележева позже таки улетела в Израиль, где у нее был запланирован спектакль.
Поведение актрисы не оставил без внимания ее муж, актер Алексей Гуськов, запомнившийся по роли в фильме «Граница. Таежный роман». Он также уверяет, что супруга совсем не пьет.
«Она точно не выпивала, а приняла снотворное, чтобы уснуть». Однако «экипаж решил, что она пьяная, и ее стали снимать с рейса», — говорит Гуськов.
Напомним, в сеть попало видео, как актриса Лидия Вележева неадекватно вела себя на борту самолета. Она хамила стюардам и пассажирам. Экипаж призвал на помощь полицию. На Вележеву пришлось надеть наручники и снять с борта. Позже подтвердилась информация, что в крови актрисы нашли алкоголь.
Ранее в подобную ситуацию попал актер Максим Аверин. Он также в нетрезвом виде буянил на борту самолета и отделался штрафом.
Напомним, Лидия Вележева выросла в Киеве, в спальном районе Борщаговка. После ухода из семьи отца ей с матерью с сестрой приходилось непросто. Чтобы прокормить детей, мать была вынуждена пахать на заводе, а дочек отдала в школу-интернат. О своем детстве Лидия Вележева рассказывала в интервью «ФАКТАМ».
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