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- 15:24 Ботулизм в Киеве: зараженную рыбу выявили в популярном супермаркете
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Ботулизм в Киеве: зараженную рыбу выявили в популярном супермаркете
Случай заболевания жителя Киева ботулизмом, возможно, связан с употреблением рыбной продукции, которая была приобретена в заведении торговли «АТБ-МАРКЕТ». Об этом сообщает Главное управление Госпотребслужбы в г. Киеве.
Специалисты Госпотребслужбы провели внеплановую проверку супермаркета по адресу: ул. Полковника Потехина, 2. Были отобраны образы пищевых продуктов.
Исследования Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе выявили токсины ботулизма в образце проб «Толстолобик вяленый потрошеный, 1 сорта», производитель ООО «ТАМАКО ИНВЕСТ», дата производства
В связи с этим издано распоряжение остановить реализацию указанной рыбной продукции.
Ранее сообщалось, что житель Киевской области заразился ботулизмом из-за рыбных консервов.
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