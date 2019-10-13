Происшествия

Во Львовской области отстранили от должности хирурга Жидачевской райбольницы, обвиняемого в халатности, которая привела к смерти 12-летнего ребенка. Речь идет о вопиющем случае, произошедшем в июне 2017 года. Заворот кишок, с которым мальчик поступил в Жидачевскую райбольницу, горе-врачи перепутали… с тепловым ударом и отравлением. Мальчику несколько раз меняли диагноз, но рентген так и не сделали. Когда ребенка отправили в областную больницу, он был уже при смерти. Через неделю его не стало.

За два года отцу погибшего Ромы Кулака удалось добиться открытия против врачей уголовного производства, увольнения инфекциониста, лишения главврача Жидачевской райбольницы государственной стипендии. Экспертизы полностью подтвердили вину врачей в смерти мальчика. Тем не менее, хирург Жидачевской райбольницы, который не обратил внимания на результаты УЗИ ребенка и не направил его на рентген, продолжал работать в больнице. Сейчас, как стало известно «ФАКТАМ», его отстранили от занимаемой должности решением Николаевского райсуда Львовской области.

Отец погибшего ребенка Владимир Кулак рассказал «ФАКТАМ», что, если бы врачи Жидачевской райбольницы обследовали его сына и вовремя приняли меры, Рома остался бы жив. Но драгоценное время было упущено. Рома Кулак вместе с родителями и младшей сестрой жил в Тернополе, а в июне 2017 года гостил у бабушки в селе Мазуровка Жидачевского района. Когда у ребенка внезапно разболелся живот, его папа был в зарубежной командировке, мама — на работе, в Тернополе. С Ромой, кроме бабушки с дедушкой, находилась тетя. Взрослые сразу вызвали «скорую».

— По словам сына, живот болел так сильно, что боль как будто отдавала в другие части тела, — продолжает Владимир Кулак. — Сейчас я уже знаю: это один из симптомов кишечной непроходимости. Но в тот момент никто не понимал, что случилось. «Скорая», приехавшая из соседнего поселка, отвезла его в Жидачевскую центральную райбольницу. С сыном поехала моя сестра. Врачи «скорой» сказали, что, скорее всего, Рома получил тепловой удар. После того как сына привезли в больницу, он полтора часа пролежал в приемном покое, потом все-таки его отвезли в инфекционное отделение уже с диагнозом пищевое отравление.

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У Ромы повысилось давление, боли не прекращались. Теперь уже знаю: при таких симптомах человека первым делом нужно везти на рентген, чтобы исключить кишечную непроходимость. Но этого никто не сделал. Сыну укололи обезболивающее, взяли анализ крови (он показал, что уровень лейкоцитов в крови был превышен почти вдвое) и только через четыре с половиной часа сделали УЗИ.

Уже после смерти сына я увидел медицинскую документацию — оказалось, специалист, проводивший УЗИ, написал: «Чрезмерно выраженный метеоризм кишок» — и поставил три восклицательных знака! При этом в истории болезни сына сказано, что УЗИ якобы показало «умеренно выраженный метеоризм».

По словам Владимира Кулака, Роме стали давать солевые растворы (как при отравлении) и посоветовали валерьянку, потому что он «слишком беспокойный». Легче ребенку не стало. За то время, пока он лежал в инфекционном отделении, приходили педиатр, инфекционист, невропатолог, реаниматолог. Осматривали мальчика и два хирурга: взрослый и детский. Но на рентген ребенка никто из них так и не направил. Только ночью (Рому привезли в больницу в пять часов вечера) районные врачи поняли, что ничем не могут помочь и под утро повезли его во львовский «Охматдет». В пути Роме несколько раз становилось плохо. В приемном отделении львовского «Охматдета», куда ребенка привезли в шесть часов утра, он потерял сознание.

Рентген показал заворот кишок. Рому прооперировали, но было уже поздно.

— Как рассказывали хирурги, кишечник сына уже был черный, — рассказывает Владимир Кулак. — Драгоценное время было упущено в райбольнице. Областные врачи не могли понять, почему районные врачи сразу не сделали Роме рентген.

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Следующие шесть дней мальчик находился в реанимации в состоянии медикаментозного сна, после чего скончался. Позже комиссия Львовского областного департамента здравоохранения пришла к выводу: если бы районные врачи проанализировали все медицинские данные, они смогли бы четко диагностировать болезнь. Члены комиссии считают, что ошибки врачей Жидачевской райбольницы начались с приезда скорой помощи, когда был поставлен диагноз «отравление или тепловой удар». При осмотре ребенка в приемном отделении не провели всех необходимых обследований и не привлекли нужных специалистов. Хирурги осмотрели пациента поверхностно, и в результате мальчика направили в инфекционное отделение с набором медикаментов, которые не только не улучшали его состояние, а еще и ухудшали. Лапароскопию (современный метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие отверстия. — Авт.) районные врачи не сделали (хотя в больнице было соответствующее оборудование), потому что не считали нужным. О рентгене вообще не шла речь. О том, что у ребенка, вероятно, кишечная непроходимость и в райбольнице помочь ему не удастся, медики догадались, когда было уже поздно. Отмирание клеток кишечника при полном перекрытии доступа крови наступает максимум через шесть часов.

Врачи Жидачевской райбольницы случившуюся трагедию практически не комментировали. Заместитель главврача Жидачевской райбольницы Людмила Яремцив только сказала, что «признаков вздутия кишечника, которые говорили бы об острой патологии, у ребенка не было».

Отец Ромы Кулака добился открытия уголовного производства против врачей. Позже выяснилось, что главврачу Жидачевской райбольницы назначили государственную стипендию «за особые заслуги». И это после того, как главврач проигнорировал заключение клинико-экспертной комиссии областного департамента здравоохранения, рекомендовавшей вынести выговор и отправить на переаттестацию четверых медиков, бездействие которых привело к смерти ребенка. Только после скандала в СМИ главврач уволил 74-летнюю инфекциониста, которая утверждала, что Ромчик «врет и симулирует». А самого главврача потом все же лишили государственной стипендии.

Владимир Кулак с сыном Ромой

Вину врачей подтвердила и судмедэкспертиза. Сейчас на скамье подсудимых два человека: та самая 74-летняя инфекционист и хирург, который, проигнорировав результаты УЗИ, не отправил ребенка на рентген. Несколько дней назад хирурга по решению суда наконец отстранили от работы. В своем ходатайстве прокурор указал, что дальнейшая работа этого врача может навредить другим больным.

- Сначала дело передали в Жидачевский райсуд Львовской области. Это было еще в феврале 2019 года, — говорит Владимир Кулак. — 28 марта должно было состояться первое заседание, но обвиняемые или их адвокаты по разным причинам не являлись в суд, тем самым затягивая процесс. Судебные заседания приходилось постоянно переносить. После чего у судьи, которая должна была рассматривать это дело, закончились полномочия (в Жидачев она была командирована). В результате дело передали в Николаевский райсуд Львовской области. Но и там началось то же, что было в Жидачеве. Сначала не явился адвокат инфекционистки, потом не пришла она сама… В результате заседание состоялось только 4 октября. А 7 октября хирурга отстранили от работы. И если до сих пор, пока хирург продолжал работать, ему было выгодно затягивание процесса, то сейчас все изменилось. Он остался без работы. И теперь в его интересах, чтобы суд побыстрее рассмотрел дело по сути. Кстати, один из адвокатов хирурга в свое время защищал скандально известного «доктора Пи» (Андрея Слюсарчука, приговоренного к восьми годам лишения свободы за мошенничество. В 2016 году «доктор Пи» вышел из-под стражи благодаря «закону Савченко»).

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Санкция статьи, по которой сейчас судят горе-врачей, предусматривает максимум три года лишения свободы. Но Владимир Кулак говорит, что не преследует цели посадить этих врачей в тюрьму на всю жизнь.

- Прежде всего я хочу, чтобы в больницах что-то изменилось, — говорит Владимир. — Становится страшно от мысли, что в наших провинциальных больницах не могут поставить даже достаточно простой диагноз. Когда у Ромчика разболелся живот, родители с сестрой тут же вызвали «скорую». Мы отдали ребенка докторам, а не каким-то шаманам. И потеряли сына из-за того, что дипломированные специалисты не смогли провести элементарную диагностику.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о медицинском скандале в Кировоградской области, где ребенок умер после визита к врачу. Также сообщалось о смерти 16-летнего подростка в Червонограде Львовской области, который скончался во время операции по вине анестезиологов.

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