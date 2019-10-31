В Одессе снесли барельеф советскому маршалу Жукову (фото, видео)

Общество и люди

В эти минуты проходит демонтаж памятного барельефа. Одесский квартирно-эксплуатационный отдел Министерства обороны Украины согласился с требованием общественной организации «Національний спротив» о сносе барельефа маршалу Георгию Жукову на стене здания областного военкомата. Так, росчерком пера решил вопрос начальник указанного отдела подполковник Д. Конюхов, выдав бумагу. Именно это «разрешение» представители названной организации, демонтирующие бронзовый барельеф «маршалу Победы» на здании по улице Канатной, 87, предъявляют сейчас полицейским, сотрудникам военкомата, журналистам.

Сотрудники облвоенкомата (по последней классификации — ТЦК и СП) рассказали журналистам, что разрешение на самом деле дал их руководитель — Евгений Борисов. Последний в 1992 году окончил Ленинградское высшее военное-политическое училище ПВО.

В бумаге-индульгенции на демонтаж говорится, что «отдел не возражает против демонтажа памятного знака, который подпадает под закон о декоммунизации, силами и средствами указанной общественной организации». Демонтированный бронзовый барельеф предлагается передать музею Южного оперативного командования.

В 1946 году попавший при Сталине в опалу Георгий Жуков был отправлен в Одессу (фактически в ссылку) и назначен командующим Одесским военным округом. Оценив ситуацию, Жуков потребовал очистить город от криминальных элементов в кратчайшие сроки. Благодаря его усилиям Жукова осенью 1947 года в Одессе провозгласили окончательную победу над организованной преступностью.

Напомним, что летом Конституционный суд Украины признал конституционным закон о декоммунизации, отметив, что пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием демократических ценностей.

Между тем в Харькове, например, горсовет поддержал переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова. За возвращение прежнего названия проголосовали 59 депутатов, против были только 13.

«ФАКТЫ» сообщали также о том, что в Харькове активисты с криками «Слава Украине!» и «Ура!» снесли памятник Жукову.

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