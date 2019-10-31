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В сети появилось видео с убийцей, устроившим резню в детском саду в России
В сеть выложили видео допроса 36-летнего Дениса Поздеева, который убил маленького мальчика в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ, Россия).
Видео в сеть выложил «Мэш». Убийца признался, что прочел в книжке заклинание, которое якобы гарантирует ему и его близким вечную и богатую жизнь. А для того, чтобы оно совершилось, нужно было бы убить ребенка. Его жертвой стал 6-летний Кирилл Савенков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском Саратове задержали местного жителя — любителя детской порнографии Михаила Туватина, который подозревается в убийстве 9-летней девочки Елизаветы Киселевой
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»