Мир

В сети появилось видео с убийцей, устроившим резню в детском саду в России

В сеть выложили видео допроса 36-летнего Дениса Поздеева, который убил маленького мальчика в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ, Россия).

Видео в сеть выложил «Мэш». Убийца признался, что прочел в книжке заклинание, которое якобы гарантирует ему и его близким вечную и богатую жизнь. А для того, чтобы оно совершилось, нужно было бы убить ребенка. Его жертвой стал 6-летний Кирилл Савенков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском Саратове задержали местного жителя — любителя детской порнографии Михаила Туватина, который подозревается в убийстве 9-летней девочки Елизаветы Киселевой

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