Нацбанк резко снизил курс доллара

Деньги

Национальный банк Украины, установивший курс доллара США 31 октября на уровне 24,9954 грн/доллар, еще немножко «уронил» американскую валюту.

Так, на пятницу, 1 ноября, курс составит 24,8190 гривны за доллар. Разница с предыдущим банковским днем составляет 17 копеек, передает «РБК-Украина».

Эксклюзивный материал «Доллар падает: что будет с курсами валют после отмены ограничений на их покупку» читайте на сайте «ФАКТОВ». Напомним, что Национальный банк Украины с 5 ноября 2019 года отменяет ограничения на покупку валюты и банковских металлов для физических лиц.

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