Шоу-бизнес

Вцепился в нее и не отпускаю: Михаил Кукуюк рассказал об отношениях с молодой женой

Известный актер театра и кино Михаил Кукуюк, который со скандалом выбыл из шоу «Танці з зірками», впервые поделился подробностями личной жизни. Он откровенно рассказал о знакомстве с женой, поделился их историей любви. Михаил говорит, что к ногам своей любимой Анастасии Осмоловской готов бросить весь мир. Его любимая является для для него лучший друг, ом коллегой и первым критиком.

«Она не только режиссер, но и актриса. Мы познакомились в нулевых и все — я в нее вцепился и не отпускаю! Мы давно знакомы, как увидел, уже тогда начал влюбляться понемногу — такое впечатление, что я всю жизнь ждал и знал ее. И вот она просто стала реальной», — рассказал Михаил Кукуюк в эфире канала «Украина».

Мужчина очень благодарен своей молодой жене, ведь она ему открыла много нового, а главное — девушке всегда есть, что сказать Михаилу, она дает ценные советы и даже критикует.

«Я хорошо отношусь к этому! Есть такие критики, даже когда тебя оплюют, обкинут, ты понимаешь, что это все в тему, — признается актер в программе „Ранок з Україною“. — Настя — мой первый критик. Она меня познакомила с современной драматургией — давала все уроки. Я в Киеве так увяз, так увяз. И она мне открыла мир, показала современную драматургию», — поде6лился Кукуюк в «Ранку з Україною».

А вот критику на проекте «Танці з зірками» актер воспринимал довольно болезненно. Говорит, старался изо всех сил, но судьи не жалели критичных слов и ставили низкие оценки. В конце-концев, попав в зону риска Михаил отказался исполнять танец «за жизнь» и добровольно покинул шоу.

Как нелегко было сражаться на паркете, Михаил Кукуюк и его партнерша Елизавета Дружинина рассказали в интервью «ФАКТАМ».

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