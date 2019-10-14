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Звездный участник отказался от борьбы в восьмом эфире "Танців з зірками"
Восьмой эфир популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») стал одним из самых сложных в сезоне. Пары показывали свое мастерство в классических бальных танцах. Вечер назывался «Битка за жизнь». Четвертым судьей на эфире стал легендарный танцовщик Григорий Чапкис.
— Это мой любимый проект, — признался «ФАКТАМ» Григорий Чапкис, который был судьей в самом первом сезоне шоу. — Я волнуюсь, потому что судить пары — дело ответственное. Но стараюсь быть предельно честным.
По результатам голосования судей, на первом месте оказалась пара Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (40 баллов), на последнем — Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина (25 баллов).
После оглашения результатов зрительского голосования, в зоне риска оказались пары Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина, Алексей Яровенко и Алена Шоптенко.
Впервые парам пришлось танцевать «за жизнь», а их судьбу должны были решить судьи. Участники не знали заранее ни стиля, ни музыки. Юрий горбунов объявил, что это — ча-ча-ча. Алена и Алексей стали тут же танцевать, но Михаил не двинулся с места.
- Я просто знаю, как ко мне относятся судьи, — сказал Кукуюк.
— Миша, раз вы отказались, альтернативы нет, — выразил свое мнение Чапкис.
- Я разочарован, — признался Франциско. — У вас такая большая была поддержка! Вы подвели свою партнершу, я болел за вас.
- Михаил, вы знаете, что это справедливое шоу — мой выбор очевиден, — сказала Екатерина.
- Эфир был хороший, но финал смазали, - Влад был расстроен. — А ведь наш проект — это соревнование.
— Спасибо всем, кто меня поддерживал, — произнес прощальные слова Михаил. — Отдельно моей супруге Насте, которая меня вдохновляла. Танцуем, верим, мы — нация Лифаря, не можем быть не пластичной!
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