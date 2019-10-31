Украина

«Нафтогаз» предупредил о срыве начала отопительного сезона в Днепропетровской области

НАК «Нафтогаз Украины» предупредил жителей городов Днепр и Пятихатка, поселка городского типа Софиевка, а также сел Лиховка и Саксагань Днепропетровской области о том, что начало отопительного сезона, возможно, будет сорвано. Причина — бездействие местной власти. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Предприятия, которые поставляют в населенные пункты тепло, обратились в «Нафтогаз» для заключения договоров поставки природного газа. Но их котельные накопили значительные долги перед «Нафтогазом» за ранее использованный газ.

«Согласно требованиям ст. 22 закона Украины „О теплоснабжении“, эти предприятия обязаны были для заключения договора перевести на себя долги предшественников», — утверждают в «Нафтогазе». Но теплопроизводители категорически отказываются это делать.

«Нафтогаз» неоднократно наблюдал ситуацию, когда производители тепла накапливают задолженность, а через год эти «долговые ямы» исчезают вместе с деньгами, передав котельные другому, только что созданному предприятию", — утверждает первый заместитель главы правления НАК «Нафтогаз» Сергей Перелома.

«Нафтогаз» требует, чтобы местные органы власти Днепропетровской области контролировали коммунальные предприятия и при необходимости оказывали им финансовую помощь.

Ранее сообщалось, что в Одесской области отложили начало отопительного сезона.

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