Происшествия

На ходу оторвавшееся от маршрутки колесо едва не стало причиной трагедии в Киеве: момент попал на видео

В среду, 30 октября, в Киеве произошла опасная авария маршрутки «Богдан». Об этом замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщает в Facebook.

Правоохранитель заявил, что в 10:30 на проспекте Героев Сталинграда у маршрутки отделились задние левые колеса с полуосью и покатились поперек дороги — они остановились только возле припаркованного автомобиля Nissan, чудом миновав пешехода.

На водителя маршрутки патрульные составили протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП, но ответственность ожидает не только водителя. Привлечен также ответственный за выпуск на линию транспортных средств. Будут приняты меры и к перевозчику.

Ранее сообщалось, что на Столичном шоссе Киева произошло смертельное ДТП — обломки автомобилей разлетелись по всей дороге.

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