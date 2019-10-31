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Происшествия

Смертельное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: обломки авто разбросало по всей дороге (фото)

11:15 31 октября 2019 33
ДТП в Киеве на Столичном шоссе
Инф. «ФАКТОВ»

Утром в четверг, 31 октября, в Киеве на Столичном шоссе в ДТП погиб один человек, еще двое с серьезными травмами попали в больницу. Ранее в столице престижная BMW врезалась в столб и сгорела дотла.

Как сообщает «Киев Оперативный», ЧП на Столичном шоссе произошло на светофоре. В Daewoo Lanos, водитель которого перестроился в левый ряд для поворота налево, на полном ходу врезался Hyundai.

«Людей зажало в авто, выбраться им помогли спасатели ГосЧС. Два человека с серьезными травмами госпитализированы, к сожалению, еще один человек погиб на месте. Обломки от автомобилей и горюче-смазочные материалы — по всей дороге, что затрудняет проезд», — говорится в комментарии к фото с места ДТП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Васильковском районе Киевской области погиб несовершеннолетний парень, управлявший внедорожником. 14-летний подросток взял машину у отца и отправился покататься с несколькими сверстниками. Подросток не справился с управлением — машина перевернулась. Он погиб на месте, а его спутники 14−15 лет попали в больницу.

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