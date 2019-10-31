- 11:15 Смертельное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: обломки авто разбросало по всей дороге
- 11:04 58 голов в 28 матчах: сын Криштиану Роналду блистает в футболке «Ювентуса»
- 11:01 Вокзалы, порты и дороги передадут частным компаниям: к чему это приведет
- 11:00 «Он действительно измучен»: Богдан разоткровенничался об усталости Зеленского
- 10:54 Разведение войск на Донбассе: появилось свежее видео о ситуации в Золотом
- 10:30 Зима уже совсем близко: в сети появилось видео первого снега в Крыму
- 10:12 Сколько стоит доллар в банках и на черном рынке: курс валют 31 октября
- 10:11 Богдан рассказал об угрозах для «Слуги народа»
- 10:03 Избивали и мучили детей: в Закарпатье будут судить воспитателя и медсестру детского приюта
- 09:43 Арест Дубневича и взрывы на артскладах: онлайн-трансляция заседания Рады 31 октября
- 09:40 «Чиновники из Крыма» попали в смертельное ДТП в России
- 09:13 Известная модель родила сына нардепу от "Слуги народа"
Смертельное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: обломки авто разбросало по всей дороге (фото)
Утром в четверг, 31 октября, в Киеве на Столичном шоссе в ДТП погиб один человек, еще двое с серьезными травмами попали в больницу. Ранее в столице престижная BMW врезалась в столб и сгорела дотла.
Как сообщает «Киев Оперативный», ЧП на Столичном шоссе произошло на светофоре. В Daewoo Lanos, водитель которого перестроился в левый ряд для поворота налево, на полном ходу врезался Hyundai.
«Людей зажало в авто, выбраться им помогли спасатели ГосЧС. Два человека с серьезными травмами госпитализированы, к сожалению, еще один человек погиб на месте. Обломки от автомобилей и горюче-смазочные материалы — по всей дороге, что затрудняет проезд», — говорится в комментарии к фото с места ДТП.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Васильковском районе Киевской области погиб несовершеннолетний парень, управлявший внедорожником. 14-летний подросток взял машину у отца и отправился покататься с несколькими сверстниками. Подросток не справился с управлением — машина перевернулась. Он погиб на месте, а его спутники 14−15 лет попали в больницу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...