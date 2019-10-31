Украина

Зеленского заподозрили в секретном договорняке с Путиным: чем это грозит Украине

Полковник Олег Жданов считает, что разведение войск в Золотом стало следствием тайных договоренностей президентов Украины и РФ. Об этом он рассказал в интервью «ФАКТАМ». Напомним, Зеленский анонсировал новый развод войск — в Петровском.

Эксперт допустил, что договоренности были достигнуты во время телефонного разговора в июле, поэтому в окружении Владимира Зеленского так резко отреагировали на предложение опубликовать стенограмму его телефонного общения с Путиным.

«Это очень расстроило украинского президента, и он начал говорить, что это государственная тайна и он имеет право на какие-то государственные секреты. Поэтому я думаю, что такая спешка при разведении войск связана только с тайными обязательствами Зеленского перед Путиным», — объяснил Жданов.

По его оценке, такие тайные договоренности привели к тому, что Украина оказалась нарушителем «минских договоренностей», ведь не выждала семидневного затишья, а все равно начала отвод войск.

Узнать же суть этих тайных договоренностей президентов украинцам может и не удастся.

По мнению Жданова, это произойдет в случае, если все пойдет для Зеленского хорошо — т. е. если удастся погасить протесты в стране и сдать Украину в политическую орбиту Кремля.

Другие заявления Олега Жданова читайте в статье «Зеленский спешит с разведением войск в Золотом из-за тайных обязательств перед Путиным».



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