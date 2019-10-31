Украина

После разведения войск в районе населенного пункта Золотое-4 (Луганская область), которое начали 29 октября, аналогичные маневры должны пройти и в районе Петровского. Новое разведение, возможно, начнется уже 4 ноября. Несмотря на то что украинские власти сообщают, что операция по разведению войск проходит успешно, боевики продолжают устраивать провокации, обстреливая подконтрольную Украине территорию. Сам процесс разведения войск со стороны кажется очень поспешным. Военные эксперты утверждают, что в районе Золотого до 29 октября не было семи дней тишины. У Зеленского же сообщили, что там не стреляли десять дней.

О том, как на самом деле происходит разведение войск в районе Золотого, и действительно ли боевики покинут свои позиции и так же отойдут на километр назад, «ФАКТЫ» беседовали с военным экспертом, полковником в отставке Олегом Ждановым.

«Генеральный штаб два часа наотрез отказывался подтвердить разведение войск»

— Как вы думаете, почему у Зеленского так спешат с разведением войск, что начали проводить его даже тайно от прессы?

— Дело в обязательствах Зеленского перед Путиным, — считает Олег Жданов. — Скорее всего, Владимир Александрович что-то наобещал президенту России во время того самого телефонного разговора в июле. И когда случился скандал с Трампом в связи с его разговором с Зеленским, у нас некоторые политики, и я в том числе, были сторонниками того, чтобы опубликовать стенограмму телефонного общения Зеленского и Путина. Это очень расстроило украинского президента, и он начал говорить, что это государственная тайна и он имеет право на какие-то государственные секреты. Поэтому я думаю, что такая спешка при разведении войск связана только с тайными обязательствами Зеленского перед Путиным.

— А можно предположить, какие именно это были обязательства?

— Трудно сказать. Но то, что кто-то кому-то что-то пообещал — это очевидно. Ведь большая часть страны говорит Зеленскому: «Владимир Александрович, не надо спешить, не надо сдавать национальные интересы». А он отвечает: «Дайте мне сделать, а потом будем обсуждать. А пока я хочу договориться». И смотрите, что получается. Это же теперь мы — нарушители Минских договоренностей. Это же мы не выждали семидневного затишья, а все равно начали отвод войск.

— А официально сообщали, что перед отведением в районе Золотого было даже не семь, а целых десять дней тишины. Это неправда?

— Конечно, неправда. Можно посмотреть сводку за 28 октября, которую подготовила специальная мониторинговая комиссия. Они обследовали два дома в Золотом-4, которые были обстреляны в тот день из стрелкового вооружения. Этот факт был зафиксирован и передан в ОБСЕ. А вечером 29 октября Объединенный оперативный штаб вычеркнул эти данные из своей сводки и начал «честно врать», что никакого обстрела ОБСЕ не фиксировало.

— Так украинские власти утверждают, что обстрел проводился на территории, которая не входит в границы линии, по которой должно проводиться разведение.

— Это полная манипуляция. Во-первых, в плане разведения до сих пор почему-то нет карты, поэтому мы не знаем реальных позиций. Непонятно: кого, откуда и куда отводят. Это главный вопрос, которым манипулируют. Но, судя по той панике, которая царила 29 октября в высших эшелонах власти Украины…

Я так понимаю, что ситуация была примерно следующей: кто первый услышал о разведении войск, тот первый и рассказал. Таким человеком оказался министр иностранных дел Пристайко. Смотрите, сначала Генеральный штаб два часа наотрез отказывался от разведения войск. А потом в 14:00 неожиданно прозрел и понял, что войска уже отходят. Понимаете, какой бардак? И это в государственном управлении.

«То, что у Зеленского нет команды, сейчас даже детям понятно»

— Такая несогласованность в действиях свидетельствует о некомпетентности нашего высшего руководства?

— Я бы сказал так: это уровень компетентности команды Зеленского, которой на самом деле не существует. Даже не команды, а людей вокруг Зеленского. То, что команды там никакой нет, думаю, даже детям понятно. Плана вывода страны из кризиса нет, плана решения по Донбассу нет. Есть какие-то ситуативные действия, и, видимо, какие-то внешние обязательства перед Москвой, из-за которых все идет наперекосяк. Это очень плачевный случай, который может привести к трагическим последствиям.

— Как скоро мы сможем узнать об этих тайных обязательствах? И узнаем ли вообще?

— Можем и вообще не узнать. Если все пойдет для Зеленского хорошо, если удастся погасить протесты в стране и сдать Украину в политическую орбиту Кремля, то тогда тем более никто не будет рассекречивать эти договоренности.

— Давайте вернемся к разведению войск. ОБСЕ вроде бы сообщает, что процесс проходит зеркально и сепаратисты отводят свои войска. А может ли этот процесс мониторить Украина?

— Это, кстати, тоже огромный вопрос к президенту. Я сам, как командир подразделения, неоднократно проходил верификацию. Я знаю, как происходит эта процедура. Украинскую армию перед разведением верифицировали полностью: переписали каждый автомат по номерам, посчитали солдат, и эти все данные были вывешены на сайте ОБСЕ.

С той же стороны нет ничего. С той стороны кроме зеленой ракеты, которая оповещала о том, что они начали отходить — ничего не было и не будет. Мы не увидим с вами отчет ОБСЕ по той стороне. Почему? Потому что, согласно разведданным (в том числе и нашим), 1-й и 2-й армейские корпуса являются военными формированиями 8-й полевой армии, которая входит в состав Южного военного округа России. Последний сепар, которого там убили, — был Захарченко. Никаких бандформирований, никаких сепаратистов, ездящих за водкой на БТРах там нет. Я просто разговаривал с людьми, которые там живут и иногда приезжают на подконтрольную Украине территорию. Так вот, все так называемые сепаратисты приняли присягу на верность России, получили российские паспорта. Члены их семей тоже получили российские паспорта. Особенность в том, что эти паспорта без прописки. Это, кстати, именно под них Путин делал упрощенную процедуру получения российского гражданства. И это не только те, кто вступил в армию псевдореспублик. Это все, кто работает там, на государственной службе. Многие из них уже вывезли свои семьи в Россию и купили там недвижимость.

Когда я служил в группе войск в Германии, у меня был тревожный чемодан. Я знал, что если я по команде не выеду через 40 минут из парка на своей боевой технике, меня накроет минами, или снарядами НАТО. Так, по крайней мере, нам говорили. Вот так же и они сейчас там живут с тревожными чемоданами, а семьи вывезли на территорию РФ. Следовательно, там никаких сепаратистов и бандформирований нет. Там есть вооруженные силы Российской Федерации. Поэтому я очень хочу увидеть отчет ОБСЕ о том, кто, в каком количестве и с каким типом вооружений отходил зеркально от линии разграничения с той стороны.

— Если отходил…

— Вот именно. Если отходил. Кстати, в Станице Луганской, где все было спокойно и за год до разведения, не было обстрелов, мы отошли, а они на самом деле нет. Они просто переодели своих солдат в форму МЧС. Да, они ходят там без оружия. Но автоматы держат в блиндаже. Вот нам говорят: посмотрите, какой прекрасный опыт в Станице Луганской! Да вы поедьте и посмотрите. Ту часть моста, которую отремонтировала Украина, уже обвешали флагами «ЛНР».

«Сейчас хозяин Кремля ждет политических преференций со стороны Зеленского»

— Если вернуться к разведению в районе Золотого. Зеленский говорит, что, отходя, мы не оставляем территории, на которых находились украинские солдаты. Там будут вести усиленное патрулирование полицейские…

— Во-первых, это демилитаризованная зона. То есть полиция будет проводить патрулирование с дубинками и без оружия…

— А если нападение со стороны боевиков?

— Вот и у меня такой же вопрос. Если приезжают ребята в гражданском с удостоверением МГБ «ЛНР» и забирают местного жителя «на подвал». Наш полицейский пытается защитить гражданского, подходит, а у эмгэбэшника под пиджаком пистолет. И что?

— Это же демилитаризованная зона. Получается, что им можно нарушать законы, а нам — нет?

— Нам нельзя нарушать… Помните 2015 год, когда были большие скандалы по поводу ОБСЕ, когда их называли слепыми и глухими? Тогда мы добились, чтобы на нашей стороне ОБСЕ хотя бы укомплектовали представителями стран Евросоюза. С той стороны ОБСЕ укомплектовано офицерами, выходцами из Беларуси, России и Казахстана. Мы говорим о том, что на оккупированной территории находятся вооруженные силы России. Как думаете, будут эти представители ОБСЕ фиксировать какие-либо нарушения со стороны фейковых республик? Будут они видеть автоматы у этих ребят? Ну если Бородай и Захарченко разъезжали на джипах ОБСЕ по Донецку и Луганску — то о чем можно говорить? А тех иностранцев, которых по нашей просьбе вводили в состав миссии ОБСЕ, на оккупированной территории дважды подорвали.

— Итак, допустим, разведение завершилось. Мы отошли на километр, они отошли на такое же расстояние. Если они вдруг вернутся на свои старые позиции — мы успеем сделать тоже самое?

— Хороший вопрос. Конечно же, не успеем. Во-первых, опять же под прикрытием слепо-глухо-немого ОБСЕ, боевики начнут устанавливать минно-взрывные заграждения.

— Но у Зеленского сказали, что после разведения войск начнется разминирование…

— А кто пустит наших туда, в «серую зону»? Наши разминируют свой километр, а на свой километр боевики — я боле чем уверен в этом — нас не пустят.

Дело в том, что Россия на протяжении пяти лет вкладывала деньги, и они реально залили в бетон всю линию обороны. То есть свои позиции они оборудовали капитальнейшим образом. Поэтому гарантий, что они нам дадут формуляры своих минных полей для разминирования, абсолютно нет. Не для этого Путин заходил в Украину, чтобы разводить войска или отдавать нам карты минных полей. Сейчас хозяин Кремля ждет политических преференций со стороны Зеленского. Кстати, я бы не питал больших иллюзий от предстоящей встречи в Нормандском формате. По политическим заявлениям Путина и Зеленского — у них нет точек соприкосновения. Путин требует имплементации в украинское законодательство формулы Штайнмайера, а Зеленский говорит, что он не будет менять Конституцию Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. На переговорах речь шла в том числе и о совместных учениях Украины и НАТО в Черном море.

31 октября Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил разведение сил в Золотом.

А выступая на Форуме «Единство» в Мариуполе, президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение под контроль украинской власти Донбасса и Крыма должно проходить в рамках государственной стратегии безопасной реинтеграции.

Фото — скриншоты официального видео посещения Владимиром Зеленским Золотого

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