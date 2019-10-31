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Украина

Ветераны АТО, протестовавшие против отвода ВСУ, покинули Золотое

22:57 31 октября 2019 176
Президент в Золотом
Инф. «ФАКТОВ»

Ветераны АТО практически ликвидировали «Последний блокпост» в Золотом на линии разграничения на Донбассе, где произошло разведение сил — там осталось около 10 человек. Об этом в комментарии Hromadske заявил заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян.

По его словам, оружие, которое находилось у добровольцев, вывезли в сопровождении полиции.

Оставшиеся в Золотом ветераны помогают местным жителям.

«Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую помощь для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерское дело», — сообщил Троян.

Напомним, разведение войск в районе населенного пункта Золотое-4 на Луганщине началось 29 октября и будет продолжаться до 30 дней. Тем временем президент Зеленский назвал следующий пункт, где произойдет разведение сил.

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